Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Domácí utopenci ze špekáčků a cibule, kteří potřebují hlavně čas a vyladěný nálev

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se u nás doma chystá posezení na zahradě nebo přijede návštěva na chalupu, utopenci bývají skoro jistota. Nejsou složití, suroviny nestojí majlant a nejvíc práce za vás stejně udělá čas, protože právě odležení v octovém nálevu dělá ze špekáčků to pravé hospodské zobání.
Obrázek k receptu na Domácí utopence ze špekáčků a cibule, kteří potřebují hlavně čas a vyladěný nálev

Obrázek k receptu na Domácí utopence ze špekáčků a cibule, kteří potřebují hlavně čas a vyladěný nálev

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí utopence ze špekáčků a cibule, kteří potřebují hlavně čas a vyladěný nálev
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:05

Reklama
Další články z Cooky.cz
Krémová kulajda s čerstvými houbami a vajíčkem: Moje oblíbená polévka s koprem, bramborami a tradicí
Krémová kulajda s čerstvými houbami a vajíčkem: Moje oblíbená polévka s koprem, bramborami a tradicí
Cikánské holubky neboli plněné zelné listy jsou sytá retro klasika, která druhý den chutná ještě lépe
Cikánské holubky neboli plněné zelné listy jsou sytá retro klasika, která druhý den chutná ještě lépe

Když chci uvařit něco poctivého, co zasytí celou rodinu a ještě zbyde na další den, často sáhnu právě po...

Kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou: Nadýchaný uvnitř, křupavý na vrchu
Kynutý borůvkový koláč se šlehačkovo-cukrovou krustou: Nadýchaný uvnitř, křupavý na vrchu

U nás doma se borůvkový koláč neobejde jen bez drobenky, ale ani bez jednoho starého fíglu, který jsem si...

Nebe v hubě s vanilkovým krémem: Staročeský retro moučník, který dělá svému názvu čest
Nebe v hubě s vanilkovým krémem: Staročeský retro moučník, který dělá svému názvu čest

Vypadá slavnostně, ale doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy chci na plech něco poctivého ke kávě a vím, že...

Ze starých hrníčků se staly sběratelské hity: Kdysi je vlastnil každý, dnes se prodávají za 13 000 Kč
Ze starých hrníčků se staly sběratelské hity: Kdysi je vlastnil každý, dnes se prodávají za 13 000 Kč

Starý hrníček v kredenci může mít překvapivou hodnotu. Stačí ho obrátit dnem vzhůru a podívat se na značku....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.