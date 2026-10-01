Domácí utopenci ze špekáčků a cibule, kteří potřebují hlavně čas a vyladěný nálev

Po větší oslavě, a někdy i po obyčejném večeru u piva, se sklenice utopenců na stole objeví skoro sama od sebe. Je to starý zvyk a těžko říct, kdo by se mu chtěl bránit. Kyselý nálev, cibule a špekáček po lehkém alkoholovém rozjezdu prostě dávají smysl. Navíc nejde o žádnou drahou ani složitou věc. Člověk všechno naskládá do sklenice a pak už hlavní práci odvede čas. Několik dnů v octovém nálevu promění obyčejné špekáčky v to známé hospodské zobání. Já k nim dávám hodně cibule a nálev z vody, octa, cukru, soli, pepře a nového koření, aby měly říz, ale nepálily zbytečně přes míru.
Když se nálev trefí a špekáčky se ze sklenice nevytáhnou moc brzo, výsledek bývá přesně takový, jaký má být.
Maso nasaje chuť, cibule změkne a všechno se tam během pár dnů trochu propojí. Za mě nemá cenu spěchat. Druhý den už sice voní lákavě, ale pořád jim něco chybí.
Hodně udělá i to, jak se špekáčky do
sklenice skládají. Někdo je nechává celé. Já je raději podélně naříznu a do řezu nacpu cibuli, protože nálev se pak dostane dál než jen po povrchu.
Můj tip je jednoduchý: Pokud chcete výraznější chuť, nechte je v chladu aspoň 5 až 7 dní. První den sklenice voní krásně, to ano, ale hotovo ještě není. Recept na domácí utopence ve sklenicích
Z uvedeného množství naplníte jednu větší sklenici, případně několik menších. Pokud se u vás doma ujíždí na studené kuchyni, moc dlouho v lednici stejně nevydrží.
Doba přípravy: 35 minut Doba vaření nálevu: 10 minut Odležení: minimálně 3 dny, lépe 5 až 7 dní Ingredience pro přípravu 2 kg špekáčků 800 g cibule 1 l octa 1,5 l vody 4 lžíce cukru trocha soli 30 kuliček celého pepře 30 kuliček nového koření bobkové listy , pokud máte raději ostřejší verzi feferonky Postup přípravy hospodských utopenců v nálevu
1. Připravte si čisté a suché
sklenice s víčky. U nakládání se tohle nevyplatí brát ledabyle, čistota je tady základ a hotovo.
2. Oloupejte
cibuli a nakrájejte ji na tenká kolečka nebo půlkolečka. Část přijde na dno, zbytek budete dávat mezi špekáčky.
3.
Špekáčky podle potřeby oloupejte, hlavně pokud mají pevnější obal, a podélně je nařízněte. Ne úplně skrz. Do řezu vložte trochu cibule, případně i kousek feferonky.
4. Do hrnce nalijte
1 l octa a 1,5 l vody. Přidejte 4 lžíce cukru, trochu soli, celý pepř a nové koření. Pokud dáváte bobkový list, patří do hrnce taky.
5. Nálev přiveďte k varu a nechte ho
10 minut provařit. Pak hrnec odstavte a počkejte, až nálev úplně vychladne. Horký lák by špekáčky zbytečně spařil a jejich struktura by pak nebyla tak příjemná.
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6. Na dno sklenic dejte vrstvu
cibule. Potom skládejte špekáčky a mezi ně další cibuli, aby neležely jen natěsno jeden na druhém. Kdo chce pálivější variantu, přihodí při skládání pár koleček feferonky.
7. Všechno zalijte vychladlým
nálevem tak, aby byly špekáčky celé ponořené. U utopenců je to podstatné. Když horní část kouká ven, osychá a chuť se do ní nedostane pořádně.
8. Sklenice pevně uzavřete a dejte do chladu. Ochutnat se dají zhruba po
3 dnech, ale lepší bývají po 5 až 7 dnech. Nálev se mezitím dostane hlouběji do špekáčků a cibule pěkně povolí. Foto: Cooky.cz, Nejlepší bývají po 5-7 dnech v nálevu.
9. Podávejte studené s
chlebem, cibulí ze sklenice a klidně i s trochou hořčice. Po otevření nechte sklenici v lednici a hlídejte, aby zbylí utopenci pořád zůstali pod hladinou nálevu. Rady a tipy z domácí kuchyně
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