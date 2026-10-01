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Hackeři ukradli data tisíců zákazníků energetické firmy. I když nemají bankovní údaje, oběti stále nejsou v bezpečí

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Útočníci se dostali ke jménům, adresám, telefonům i číslům elektroměrů tisíců zákazníků dvou německých distributorů elektřiny.
Telefon, notebook, hacker

Telefon, notebook, hacker

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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