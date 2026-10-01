Moták převzal hokejový nároďák a poprvé promluvil o Pastrňákovi. Na záznamy NHL kouká bez zvuku od rána

Devět ráno, obraz bez komentáře
Když v zámoří skončí herní noc, Moták si doma sedne k televizi. Od devíti hodin projíždí záznam po záznamu, sleduje pohyb hráčů, rozestupy, přesuny formací, a komentátory k tomu nepotřebuje. „Občas jsou od nich zajímavé statistické poznámky,“ přiznal v rozhovoru pro Blesk Sport, „ale zvuk si stejně vypínám.“ Proč přesně, neřekl. Ale dává to smysl. Reprezentační videoanalýza je dnes standardní pracovní nástroj: videotrenéři Denis Havel a Jakub Zelenka stříhají zápasy, připravují materiál na porady, hledají vzorce v přesilovkách soupeřů. Když se k tomu přidá trenér, který chce číst hru bez rušivého šumu, dostanete metodu, která vypadá zvláštně jen na první pohled. Ve skutečnosti jde o totéž, co dělá každý skaut: dívat se, ne poslouchat.
Pastrňák zavolal jako první
Jedním z hráčů, které Moták z obrazovky dobře zná, je David Pastrňák. A ten se ozval sám. „Hned po jmenování mi blahopřál,“ popsal Moták a dodal jedinou větu, která o jejich vztahu říká hodně: „Ten je takový bezprostřední.“ Víc k tomu nepotřeboval. Žádný veřejný slib, že Pastrňák bude na každém turnaji, žádná deklarace o opoře týmu. Jen krátký telefonát a potvrzení, že komunikační linka funguje.
Právě komunikace je slovo, které se v Motákových rozhovorech opakuje nejčastěji. Už v Třinci popisoval, že nechává dveře kanceláře otevřené, aby za ním mohl kdykoli přijít kdokoli s názorem nebo problémem. Ve Spartě formuloval totéž jinak: „Když je trenér ke hráčům férový a vyžaduje tvrdou práci, která má smysl, hráči to pochopí a dřou.“ Po jeho odchodu z Třince o něm obránce Marian Adámek mluvil jako o „skvělém člověku, který v klubu zanechal velkou stopu.“ Tohle není trenér, který řve. Tohle je trenér, který mluví, a hlavně poslouchá.
Jak se skládal nový štáb
Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje jmenoval Motáka hlavním trenérem v dubnu 2026. Asistentem se stal Pavel Gross, druhým asistentem Richard Král, generálním manažerem Patrik Eliáš. Svaz tehdy deklaroval preferenci domácí trenérské varianty a Moták nabídku přijal po konzultaci s rodinou. „Nechtěl jsem čekat do sedmdesáti,“ usmíval se. A dodal, co opakuje napříč rozhovory: áčko je nejvyšší post, kterého může trenér dosáhnout.
Rozdělení rolí na střídačce vypadá jasně, ale není hermetické:
- Moták – obránci, celková koncepce
- Gross – útočníci, práce na ledě při kempech
- Král – speciální formace, vhazování
Moták sám zdůraznil, že to nemá fungovat jako oddělené silo. Všechno se průběžně komunikuje. Během srpnového kempu v Říčanech to bylo vidět v praxi: Gross se hráčům věnoval přímo na ledě, Moták svou roli popsal spíš jako pozorovatelskou. Sledoval. Bez zvuku i se zvukem.
Kemp v Říčanech a hvězdy z NHL
Tým strávil v Říčanech prakticky celý srpen 2026, trénovalo se třikrát týdně. Moták kemp hodnotil pozitivně a jmenovitě zmínil Martina Nečase, Tomáše Hertla a Lukáše Dostála. Pastrňák byl se srpnovým projektem spojován, ale jeho přímá účast na konkrétních trénincích není z veřejných zdrojů stoprocentně doložitelná.
Eliáš v roli generálního manažera popsal atmosféru jednou větou: „Realizační tým jsme jako jeden muž.“ A potvrdil, že vedení chce držet kontakt s hvězdami z NHL průběžně, ne jen před nominacemi. To je posun. Ne revoluční, ale čitelný.
Co čeká Motáka v první sezoně
Premiéra na střídačce reprezentace je naplánovaná na 5. listopadu 2026, čtvrtek, 18:30, O2 arena, soupeř Švédsko. Pikantní start. Pak následuje nabitý program:
- Finské hokejové hry – 5.–8. listopadu 2026
- Švýcarské hokejové hry – 10.–13. prosince 2026
- Beijer Hockey Games – 11.–14. února 2027
- První kemp před MS – 5.–9. dubna 2027
- Mistrovství světa – 14.–30. května 2027
Jádro listopadového týmu bude z domácí extraligy. Moták s Grossem slibují aktivní a agresivní hokej, navázání na práci Rulíkova štábu a větší důraz na zapojení mladých hráčů. Nejde o revoluci. Spíš o kontinuitu s vlastním podpisem, a ten podpis zatím vypadá jako otevřené dveře, vypnutý zvuk a telefon, který zvedne i hvězda z Bostonu.
5. listopadu v O2 areně se ukáže, jestli obraz bez šumu funguje i na střídačce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka