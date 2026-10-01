Velká pardubická přišla o vítěze kvalifikace. Poběží jen deset koní

Velká pardubická přišla o vítěze kvalifikace. Poběží jen deset koníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velká pardubická přišla o vítěze kvalifikace. Poběží jen deset koníZdroj: Zavodistepardubice.cz
Článek byl publikován 01.10.2026 17:05
Do běžně nepřístupných prostor, prvorepublikových vil i krovu gotického kostela zavede návštěvníky letošní...
Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Ráno měl v nárazech rychlost přes 128 kilometrů za hodinu, přičemž...
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) se omluvila za to, že před středečním zápasem kvalifikace o...
Hradečané dostávají šanci rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Dnes začíná hlasování v participativním...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →