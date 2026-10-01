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Velká pardubická přišla o vítěze kvalifikace. Poběží jen deset koní

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Velkou pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října jen deset koní, Zarate je zraněný. Méně účastníků měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci 136. ročníku na dnešním losování na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Velká pardubická přišla o vítěze kvalifikace. Poběží jen deset koní

Velká pardubická přišla o vítěze kvalifikace. Poběží jen deset koní

Zdroj: Zavodistepardubice.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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