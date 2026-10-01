Střelec postupového gólu si sundal dres a žlutou kartou srovnal skóre fair play. O osudu Ománu rozhodl los v hotelu

84. minuta v Džiddě
29. září 2026, krátce před devátou večer místního času, doběhl Musab al-Šaksí na míč za obranou Kuvajtu a uklidil ho do sítě na 3:1. Třetí kolo skupiny A Gulf Cupu 27 se hrálo v Džiddě a Omán potřeboval vyhrát, aby zůstal ve hře o semifinále. Al-Šaksí to věděl. V euforii si strhl dres přes hlavu a rozběhl se podél postranní čáry.
Rozhodčí udělal přesně to, co musel. Podle pravidla 12 IFAB je svlečení dresu při oslavě gólu automatické napomenutí. Žlutá karta. Žádná přísnost, žádná interpretace, čistá mechanika pravidel. Al-Šaksí se vrátil na svou polovinu, Omán dohrál zápas jako vítěz. A pak začala matematika.
Když se všechno rovná všemu
Ve druhém zápase skupiny A porazila Saúdská Arábie Irák 2:0 a obsadila první místo. Omán a Irák zůstaly na druhém a třetím, jenže mezi nimi neexistoval jediný měřitelný rozdíl:
- Body: 4 – 4
- Vzájemný zápas: 1:1
- Gólový rozdíl: −1 pro oba týmy (4 vstřelené, 5 inkasovaných)
- Fair play: 8 žlutých karet bez červené na obou stranách
Právě tady vstupuje do příběhu al-Šaksího dres. Před jeho gólem měl Omán o jednu žlutou kartu méně než Irák. Disciplinární výhoda, která by podle turnajových pravidel stačila k postupu bez dalšího rozhodování. Jedna spontánní oslava ji smazala. Osm ku osmi. Všechna sportovní kritéria vyčerpaná. Zbýval jediný krok, který pravidla Poháru Perského zálivu pro tuto situaci připouštějí: los.
Hotelová místnost místo hřiště
Podle informací Arab News se losování konalo krátce po závěrečném hvizdu v hotelu InterContinental v Džiddě. Přesný mechanický průběh (kolik obálek, kdo tahal, jak dlouho to trvalo) z oficiálních materiálů Gulf Football Federation rozepsaný není. Potvrzený je výsledek: los vyhrál Omán.
Irácký trenér Graham Arnold proces ještě před losováním zpochybnil. Podle serveru Shafaq News žádal, aby se použila pravidla FIFA, tedy rozhodnutí podle světového žebříčku. Neuspěl, Gulf Cup má vlastní soutěžní rámec a ten los jako poslední pojistku stále připouští.
Bývalý ománský brankář Alí al-Habsí, který celý večer komentoval zápasy v televizním studiu, nad al-Šaksího gestem veřejně žasl. Sám střelec se k dopadu své oslavy veřejně dohledatelně nevyjádřil.
Co by platilo na mistrovství světa
Pikantní je, že FIFA pro mistrovství světa 2026 od losu jako posledního skupinového kritéria úplně ustoupila. Článek 13 regulí MS 2026 po vyčerpání vzájemných zápasů, celkového skóre a disciplinárního hodnocení přechází k nejnovějšímu vydání světového žebříčku. Na posledním oficiálním žebříčku z července 2026 figuroval Irák na 63. místě, Omán na 79. V identické situaci by na mistrovství světa postupoval Irák, bez losu, bez náhody, bez hotelové místnosti.
|Kritérium
|Gulf Cup 27 (GFF)
|MS 2026 (FIFA)
|Po fair play
|Los
|FIFA ranking
|V tomto případě by šel dál
|Omán (výhra v losu)
|Irák (63. vs. 79. místo)
BBC Sport připomíná, že na mistrovství světa nebylo nutné sáhnout k losu jako poslednímu kritériu od roku 1994. FIFA ho pro svou vlajkovou soutěž definitivně nahradila žebříčkem. Regionální turnaje jako Gulf Cup ale fungují podle vlastních pravidel a vlastního tempa změn.
Hrdina, nebo viník?
Odpověď záleží na tom, ve které vteřině příběh zastavíte. V 84. minutě al-Šaksí zpečetil výhru 3:1 a potvrdil, že Omán ve skupině nezkolabuje. O pár sekund později jedním gestem přepnul postupovou rovnici z disciplinární výhody na minci hozenou do vzduchu. A pak tu minci Omán chytil správnou stranou.
Al-Šaksí dal gól, který jeho tým potřeboval, a zároveň ho připravil o jistotu, kterou ten gól přinášel. Že to nakonec dopadlo dobře, neznamená, že to nebylo o vlásek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner