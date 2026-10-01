Jemu je 19, jí 76 a čekají spolu dítě. Internet šílel, pak mladík přiznal, kdo ta žena doopravdy je

Věk je jenom číslo a zdá se, že zamilovat se je možné opravdu kdykoli. Věkový rozdíl mezi ženou a mužem je stále kontroverzní téma, které budí mezi veřejností jisté pohoršení, je-li opravdu nepřiměřený.
Obecně vzato se uznává, když je starší muž. Není již výjimkou, že v období krize středního věku, která postihuje obě pohlaví ve věku 40–60, jak informuje web Novinky, si muž najde milenku, či rovnou novou manželku. Ta bývá často výrazně mladší a atraktivnější než předchozí manželka a rodinu rozšíří o další potomky. Co je moc, to je příliš
O velmi zvláštní koexistenci, kdy muže a ženu
dělí rovných 73 let, DámskýDeník nedávno psal. V tomto případě je věkový rozdíl „pouze“ 57 let. Teprve 19letý italský muž Giuseppe D´Anna vyrazil celému internetovému světu dech, když oznámil svůj vztah s Milinou Gattovou (76). Nechybí mnoho příspěvků, které mapují jejich společné soužití a každodenní radosti a strasti. S neuvěřitelnou novinkou vyrukovali na své odběratele, a to když oznámili, že spolu čekají svého prvního potomka.
V té době už dvojice měla mnoho sledujících, a nutno říci, že se dělili na 2 tábory. Jeden tvrdil, že muž je s o tolik starší ženou pouze kvůli penězům a nevěřil, že mu jde o opravdovou lásku a ryzí cit. Druhá skupina lidí je však podporovala a fandila jejich lásce a vztahu.
Všechno je jinak
Ne vždy je ale všechno tak, jak se může na první pohled zdát. A platí to i v tomto případě. Italský teenager následně přiznal barvu:
„Ano, Milina je skutečně moje babička,“ řekl pro deník BrightSide. Spoustě lidem se tak nejspíš ulevilo.
Co je ale k tomuto kroku vedlo? V dnešní době rozhodně není snadné se proslavit. A tak je asi nutné hledat stále bizarnější způsoby, jak toho docílit. I Guiseppe uznává, že mu šlo primárně o popularitu a
s babičkou se při vymýšlení nových videí nesmírně bavili. Kromě toho mělo jejich konání ale mít i pozitivní dopad na mladé lidi. Mělo jim totiž ukázat, že v digitálním světě, ve kterém nyní žijí, je nutné si stále zachovávat kritické myšlení.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Hana Tvrdá