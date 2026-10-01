Roman Skamene slaví 72 let. Na chalupě žije z penze pod 20 tisíc, jeho manželka inženýrka má ještě méně

Herec Roman Skamene oslaví 2. října dvaasedmdesáté narozeniny. Po neúspěšném podnikání s pražskou restaurací a problémech s alkoholem vyměnil město za život na venkově. S manželkou Renatou bydlí na chalupě na Berounsku, kterou rodina po finančních potížích musela získat zpět prostřednictvím dražby.
Spokojený život se skromnou penzí
Roman Skamene se narodil v Plané u Mariánských Lázní, dětství už ale strávil v Praze. Do metropole se s rodiči přestěhoval v deseti letech. Poslední roky však žije trvale na Berounsku s manželkou Renatou. Potkali se v hospodě v sedmnácti letech a tvoří pár přes padesát let.
„V důchodu prožívám nejhezčí část života. Dělám už jenom to, co mě baví, nic už nemusím,“ řekl pro TV Prima s tím, že dříve hrával divadlo i 350 dní v roce. Jeho starobní důchod činí přibližně osmnáct tisíc korun. Manželka pobírá penzi o něco nižší, ačkoliv má inženýrský titul. Oba tvrdí, že jim peníze stačí a na chalupě se jim žije dobře.
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Krach restaurace a potíže se srdcem
K současnému uspořádání vedla složitější fáze. V devadesátých letech si Skamene otevřel v Praze restauraci. Podnikání se mu ale nevydařilo a vygenerovalo vysoké dluhy. Kvůli nim dokonce dočasně ztratil milovanou chalupu. Objekt se podařilo rodině zachránit tím, že ho koupila zpět v dražbě.
Finanční stres z krachu podniku řešil dlouho alkoholem. Podle svých slov začal víc pít už po úspěchu filmu Bony a klid v roce 1987. Bývalého filmového veksláka tehdy zvali na své večírky skuteční veksláci. „To byl denně nějaký mejdan a pařba. Šampaňský, kořalky, všechno, co jsem chtěl, jsem měl. Fakt se o mě starali,“ vysvětlil Skamene.
Pravidelné popíjení přineslo i zdravotní komplikace. Před dvěma lety o Vánocích prodělal infarkt. Jeho žena loni potvrdila, že po této příhodě pravidelně dochází ke kardioložce a trápí ho také zvýšený cukr. Sám Skamene koncem loňského roku uvedl, že omezil konzumaci tvrdého alkoholu a do hospody chodí dvakrát týdně na dvě piva. Elektronických cigaret se však nevzdal.
Zrušený večírek a intimnosti na ledových kachličkách
Ve filmu začínal už jako dítě. Ve třinácti letech vyhrál konkurz do snímku Útěk a obrovskou popularitu mu zajistily role Červenáčka v seriálu Záhada hlavolamu v roce 1969 a následná dvojrole v televizním filmu Princ a chuďas. Díky výšce 160 centimetrů ho tvůrci do dětských a dospívajících rolí obsazovali ještě v pětadvaceti letech. Z dospělých rolí si ho diváci nejvíce pamatují jako majora Borovičku v komedii Tankový prapor.
V mládí si pořídil s hercem a moderátorem Janem Krausem první chalupu v severočeském Rumburku. Na uvítací večírek se jim tehdy sjelo neznámé množství lidí a druhý den si pro oba majitele přijela policie. „Jakmile nás tam přivedli, s velkou radostí nám oznámil, že když se dozvěděli o našem večírku, zašli tam inkognito a našli tam asi deset celostátně hledaných lidí,“ popsal Skamene. Dodal, že jim policisté za tuto akci poděkovali. Chalupu jim ovšem po třech letech úřady zabavily s odůvodněním, že objekt není určen k rekreaci.
K zásadnímu filmu Bony a klid se pojí hercova vzpomínka na milostné scény. Skamene si postěžoval, že ačkoliv se na lechitvou scénu s manekýnkami tehdy těšil, režisér Vít Olmer ho z ní nakonec vyškrtl. Režisér mu absenci vynahradil až v pokračování Bony a klid 2 z roku 2014. Podmínky natáčení ale byly odlišné. Scéna se točila v nevytápěném skleníku při minus pěti stupních a on ji musel s hereckou partnerkou odehrát na studené kachlíkové nádrži s ledovou vodou.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnn.iprima, idnes, blesk).