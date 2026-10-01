Konec éry, kdy GrapheneOS běžel jen na Pixelech: první výjimkou je Motorola Signature 27 se sedmi lety podpory

GrapheneOS je operační systém postavený na Android Open Source Projectu a od běžných nadstaveb se liší tím, že zpevňuje samotné základy systému, tedy jádro i práci s pamětí. Právě proto nikdy nešel cestou LineageOS s desítkami podporovaných modelů. Projekt si vybíral jen hardware, u kterého dokázal zaručit ověřený boot, bezpečnostní čip, dlouhodobé aktualizace a dostupný firmware, a tuhle kombinaci dosud splňovaly jen vybrané Pixely.
Pixel 11 podporu nedostal, chybí mu tagování paměti
První komplikace přišla s Androidem 16, ve kterém Google z AOSP odstranil část kódu specifickou pro Pixely. Vývojáři GrapheneOS tak musí věci, které dřív dostávali hotové, řešit vlastní cestou, a s každou další generací hardwaru té práce přibývá.
Horší je to s Pixelem 11. Podle vývojářů nesplňuje bezpečnostní požadavky projektu kvůli nedostatečné podpoře hardwarového tagování paměti ARM (MTE) v softwaru i firmwaru, a podle jejich vyjádření za tím zřejmě stojí i omezení samotného hardwaru. MTE přitom GrapheneOS považuje za klíčovou obranu proti celým třídám paměťových zranitelností, takže nejde o postradatelný detail.
Projekt na svém fóru přiznal, že podporu Pixelu 11 nedokázal dokončit, a zvažoval přesun části vývojových kapacit jinam. Starší generace Pixelů přitom podporu dál dostávají, problém se týká konkrétně nejnovějšího modelu.
Snapdragon, firmware a jedna věc, kterou Motorola nahradit neumí
Signature 27 stojí na čipu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a GrapheneOS si od novějších vlajkových Snapdragonů slibuje vhodnější bezpečnostní vlastnosti a lepší izolaci jednotlivých komponent. U budoucích generací těchto čipů projekt počítá s vyzrálejší podporou MTE, což je zatím očekávání, ne prokázaná vlastnost telefonu, který se má prodávat.
Druhým argumentem je délka podpory: sedm aktualizací systému a až sedm let bezpečnostních záplat. Pro systém, který se instaluje na dlouhé roky, je to podstatnější parametr než výkon procesoru. Motorola má navíc dodávat firmware a ovladače ve formátu, který má být pro vývoj GrapheneOS lépe použitelný než dnešní model u Pixelů, což je přesně ta oblast, kde projekt s Androidem 16 narazil.
Sami vývojáři ale přiznávají, že bezpečnostní prvek srovnatelný s čipy Titan M2 a M3 v Pixelech nabídnout bude těžké. Detailní přehled funkcí pro Signature 27 zatím neexistuje, a dokud nebude, nedá se říct, že by šlo o rovnocennou náhradu Pixelu. Zatím je to příslib partnerství, jehož konkrétní obsah teprve uvidíme.
Dnes se bez Pixelu neobejdete a instalaci si musíte udělat sami
Kdo chce GrapheneOS používat teď, potřebuje stále podporovaný Pixel. Projekt doporučuje koupit si takové zařízení a systém si nahrát přes oficiální webový instalátor, zatímco telefony s předinstalovaným GrapheneOS od třetích stran vývojáři nedoporučují.
U Motoroly bude navíc záležet na tom, jestli půjde u konkrétní varianty odemknout bootloader. Motorola odemčení u řady novějších zařízení umožňuje, sama ale upozorňuje na dopady na záruku a na další omezení, která z toho plynou.
Česká stránka už běží, cena a datum prodeje zatím chybí
Pixely z ekosystému GrapheneOS nemizí, projekt je dál podporuje a počítá i s budoucími generacemi. Motorola k nim přidává druhou nohu a snižuje závislost celého projektu na jediném výrobci hardwaru. Podle vyjádření na fóru GrapheneOS by po prvním podporovaném modelu mělo být jednodušší přidat další vlajkové Motoroly, zmiňovány jsou řady Razr Fold a Razr Ultra.
Motorola už pro Signature 27 provozuje českou stránku s formulářem pro zájemce. Globálně se s dostupností počítá v roce 2026, český náhled na Alze ale u finální ceny i termínu prodeje uvádí, že se na ně teprve čeká.