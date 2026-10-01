Neuer v roce 2027 skončí a Bayern ztratí i jeho dvojku. Zkušenou posilu hledá v Anglii, brankář by přišel zadarmo

Když v květnu 2026 Bayern oznámil prodloužení kontraktů obou svých veteránů v brance, Max Eberl k tomu připojil větu, která zněla spíš jako závěť než jako tisková zpráva: Neuer s Ulreichem mají za úkol provázet Jonase Urbiga jeho dozráváním a připravit ho na budoucnost klubu. Jednička po éře Neuera tedy existuje. Otázka, kterou Bayern řeší teď, je jiná, kdo sedne na lavičku vedle Urbiga, až oba veteráni odejdou najednou.
Dva konce naráz
Termín „léto 2027″ zní vágně, ale smluvně je přesný. Oba kontrakty, Neuerův i Ulreichův, Bayern prodloužil 15. května 2026 do 30. června 2027. Poslední bundesligové kolo sezony 2026/27 je v kalendáři na 22. května, finále DFB-Pokalu na 29. května. Sportovně tedy může být konec dřív, administrativně přijde k 1. červenci.
Neuer sám v červenci 2026 řekl, že to „velmi vypadá“ na konec po vypršení současné smlouvy. Oficiální oznámení konce kariéry to není, ale veřejný signál je jednoznačný. U Ulreicha žádné takové prohlášení nezaznělo, média píšou o tendenci skončit, potvrzené je zatím jen vypršení kontraktu.
Výsledek je stejný: Bayern přijde v jednom okamžiku o 38 let brankářských zkušeností na nejvyšší úrovni. A Alexander Nübel, kterého klub kdysi pořizoval jako Neuerova dědice, mezitím v červenci 2026 odešel do Beşiktaşe.
Urbig: jednička, která čeká na svou éru
Jonas Urbig není plán B. Je plán A. Bayern ho má pod smlouvou do 30. června 2029, na oficiálním webu klubu figuruje jako součást prvního týmu a Bundesliga ho výslovně označuje za dlouhodobého Neuerova nástupce.
Čísla z minulé sezony ukazují, že nejde jen o papírový status. V ročníku 2025/26 Urbig odchytal 14 bundesligových zápasů, ne proto, že by Bayern rotoval z rozmaru, ale proto, že Neuer měl zdravotní výpadky a Urbig dostal šanci, kterou podle klubového hodnocení využil. V březnu 2025 debutoval, o rok později už sbíral dvouciferný počet ligových startů.
Sám Neuer po prodloužení smlouvy popsal svou roli slovy, která zní nezvykle pokorně od brankáře s více než 500 bundesligovými starty: on i Ulreich Urbiga provázejí jeho dozráváním. Klub nechce, aby přechod po legendě byl skok do prázdna. Chce řízený předávací proces, a k tomu potřebuje, aby vedle Urbiga stál někdo, kdo ví, jak vypadá tlak ve vyřazovacích fázích Ligy mistrů.
Leno: lákavé jméno s háčkem
Právě tady vstupuje do příběhu Bernd Leno. Podle informací deníku BILD, které převzaly Sport Bild i t-online, je brankář Fulhamu na kandidátce Bayernu pro roli zkušené dvojky.
Na papíře dává smysl. Leno má za sebou 304 zápasů a 100 čistých kont v Leverkusenu, 125 startů a 37 nul v Arsenalu, ve Fulhamu je od roku 2022 stabilní jednička a klub ho v každé z prvních tří sezon řadil mezi kandidáty na hráče roku. Je Němec, zná bundesligové prostředí, v únoru 2023 v rozhovoru pro Sky řekl, že návrat do Německa nevylučuje.
Jenže klíčový detail mění celý výpočet. Lenova smlouva s Fulhamem sice běží do léta 2027, ale podle BBC i oficiálního klubového profilu disponuje Fulham jednostrannou opcí na prodloužení o dalších 12 měsíců, tedy do léta 2028. Pokud ji aktivuje, Leno v létě 2027 volným hráčem nebude. Představa bezplatného příchodu tak platí jen podmíněčně.
A je tu ještě jeden problém. Leno v srpnu 2026 v kontextu reprezentace řekl, že se v této fázi kariéry nevidí jako „číslo 3 nebo 4″. Šlo o národní tým, ne o Bayern, ale postoj je čitelný: čistě podřízená role pro něj není samozřejmá. Přímý komentář k možnému přesunu do Mnichova se nám nepodařilo dohledat, celý scénář zatím zůstává mediální spekulací bez potvrzení z kterékoli strany.
Dahmen a širší mapa
Leno není jediné jméno v oběhu. Německá média zmiňují i Finna Dahmena z Augsburgu, jehož smlouva rovněž běží do roku 2027. Profily obou kandidátů se ale zásadně liší:
- Leno – 32 let, přes 550 soutěžních startů na nejvyšší úrovni, zkušenost z Premier League i Ligy mistrů, přibližně 33 % čistých kont v Leverkusenu a 30 % v Arsenalu.
- Dahmen – mladší, bundesligový profil, v minulé sezoně 9 čistých kont v 16 startech a úspěšnost zákroků 85 % podle údajů Augsburgu.
Pro Bayern je logika jasná: nehledají dalšího mladého prospekta, tím je Urbig. Hledají někoho, kdo přinese stabilitu a zkušenost, typ brankáře, který dokáže odchytat pohárový zápas nebo zaskočit na měsíc v lize, aniž by tým ztratil rytmus.
Řízený přechod, ne panika
Celý příběh kolem brankářské budoucnosti Bayernu se dá číst dvěma způsoby. Alarmisticky: klub přijde o legendu a nemá za něj náhradu. Nebo přesněji: Bayern vědomě buduje model, ve kterém mladá jednička dostane vedle sebe zkušenou pojistku, protože ví, že přechod z éry Neuera bude pod drobnohledem celé Evropy.
Urbig má smlouvu, minuty i důvěru vedení. Co mu zatím chybí, je někdo na lavičce, kdo odchytal víc než 500 zápasů a ví, jak se dýchá v tunelu Allianz Areny před semifinále. Jestli to bude Leno, Dahmen, nebo někdo úplně jiný, záleží na detailech, a na tom, zda Fulham sáhne po své opci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle