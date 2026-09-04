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Škvarkové placky z kváskového kynutého těsta: Výrazná chuť a dokonale křupavé okraje

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Škvarkové placky patří k těm receptům, které v naší rodině nikdo nepovažuje za nic zvláštního a přitom zmizí z plechu rychleji než cokoliv jiného. Kynuté těsto se sádlem a nasekanými škvarky, posypané hrubozrnnou solí a drceným kmínem: tohle je pečivo, které voní celým bytem a u kterého se nedá odolat.
Obrázek na recept na škvarkové placky

Obrázek na recept na škvarkové placky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na škvarkové placky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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