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Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla

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Pražské Národní divadlo zahájilo svou 144. sezonu a při tradičním setkání se zaměstnanci připsalo do své Síně slávy nové jméno. Stal se jím slovenský…
Štefan Margita

Štefan Margita

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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