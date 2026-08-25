Cuketu zamrazíte špatně a po rozmrazení je vodová a bez chuti. Stačí jeden krok navíc a je jako čerstvá i po roce

Cuketa je jednoletou plodinou z čeledi tykvovitých, kterou najdete takřka na každé české zahradě. Snadné pěstování, lahodná chuť a její variabilita v kuchyni z ní dělají oblíbený prázdninový pokrm –
dá se smažit, zapékat i grilovat, připravíte z ní lahodnou polévku, ale slušet jí to bude i v dezertech. Byla by škoda vychutnávat si ji jen během letní sezóny. Zjistěte, jak zamrazit cuketu tak, aby vám v mrazáku vydržela až do příštího léta. Cuketa – bohatá úroda plná vitamínů
Oblíbená letní tykev obsahuje více než 90 procent vody a jen minimum sacharidů, má tedy nízkou energetickou hodnotu. Je proto s oblibou doporučována dietology při snižování váhy. Najdete v ní celou řadu vitamínů, například C, B2 a B6.
Zanedbatelné není ani množství kyseliny listové, takže prospívá těhotným ženám. Za zmínku stojí minerály jako hořčík, vápník, železo a draslík. Rozhodně se tedy vyplatí ji do jídelníčku zařadit, a to i navzdory tomu, že obsahuje jen minimum vlákniny. Jak zamrazit blanšírovanou cuketu
Chcete-li si
cuketu vychutnávat po celý rok, zamrazte ji nakrájenou na plátky. Vybírejte mladé plody, maximálně 20 cm dlouhé. Omyjte je a pokrájejte na plátky. Nyní přijde na řadu blanšírování. Ve vhodném hrnci přiveďte k varu trochu vody a vložte do něj cedník s nakrájenými plátky (uloženými v jedné vrstvě), tak aby nebyl ponořený ve vodě. Vařte v páře po dobu 3 minut. Poté cukety vyjměte a rychle zchlaďte ponořením do ledové vody. Tady je nechte další 3 minuty odležet, sceďte a osušte. Takto upravené plátky uložte do vhodných nádob a zamrazte. Zdroj fotografie: Pixabay Zamrazit nastrouhanou cuketu není problém
Cuketu můžete zamrazit také nastrouhanou. Takto uchovaná přijde později vhod do moučníků, které díky ní budou nadýchané a vláčné. Mladé cukety pečlivě omyjte a nastrouhejte, poté je jednu až dvě minuty poduste na pánvi. Slijte přebytečnou vodu a
nastrouhanou cuketu ještě zchlaďte v ledové vodě. Nakonec vše sceďte a umístěte do mrazicích sáčků, ve kterých nechte alespoň 2 centimetry volného místa. Snažte se z nich vytlačit co nejvíce vzduchu nebo použijte vakuovačku, aby vám zmražená zelenina zabrala v mrazáku co nejméně místa.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři