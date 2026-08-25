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Ancelotti junior začal vítězně. Pomohl mu nestárnoucí Giroud, jenž skóroval těsně před čtyřicítkou

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Někomu se před čtyřicítkou začínají ozývat záda, Olivieru Giroudovi se pořád ozývá hlavně střelecký instinkt. Francouzský veterán pomohl Lille vítězně vstoupit do nové sezony Ligue 1, když při výhře 2:0 na půdě Angers vstřelil úvodní gól.
Ancelotti junior začal vítězně. Pomohl mu nestárnoucí Giroud, jenž skóroval těsně před čtyřicítkou

Ancelotti junior začal vítězně. Pomohl mu nestárnoucí Giroud, jenž skóroval těsně před čtyřicítkou

Zdroj: LOSC Lille
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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