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30 zničených odpalovacích vozidel S-400. Páteř ruské PVO se rozpadá, Ukrajinci ji kosí jednu po druhé

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Nejméně 30 odpalovacích vozidel systému S-400 Triumf přišlo Rusko od začátku invaze podle databáze Oryx. Každý vyřazený kus otevírá v ruské obraně díru, kterou nelze snadno zacelit.
S-400

S-400

Zdroj: Ministerstvo obrany Ruské federace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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