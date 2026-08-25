Samsung chce u Galaxy S27 Ultra větší baterii, ale za cenu, kterou mnozí fanoušci nepřijmou

Současný Galaxy S26 Ultra nese baterii o kapacitě 5 000 mAh, tedy stejnou hodnotu, u které Samsung u řady Ultra setrvává už několik generací. Úniky z posledních týdnů ale naznačují, že příští generace by mohla skočit na přibližně 5 500 až 5 700 mAh, tedy o 10 až 14 procent výš. Jenže prostor uvnitř těla se nezvětší sám od sebe. Podle korejského průmyslového serveru ETNews Samsung zvažuje cestu, která by mnohé dosavadní příznivce řady Ultra zaskočila: vypustit 10megapixelový 3× teleobjektiv a přejít ze čtyř zadních fotoaparátů na tři.
Kolik miliampérhodin je ve hře
Dva nezávislé proudy úniků se v posledních týdnech shodují na směru, liší se v detailech. Leaker Lanzuk, známý z korejské platformy Naver, jak citují Android Authority i SamMobile, mluví o zhruba desetiprocentním navýšení oproti S26 Ultra, což by znamenalo asi 5 500 mAh. Novější únik přes server GalaxyClub, který převzal Droid-Life, je konkrétnější: 5 534 mAh nominálně, přičemž marketingově uváděná typická kapacita by dosáhla 5 700 mAh.
Rozdíl proti dnešku? Plus 500 až 700 mAh. Na papíře solidní skok. V kontextu konkurence ale stále spíš dohánění než předjíždění: Vivo X300 Ultra má oficiálně 6 600 mAh, OPPO Find X9 Ultra dokonce 7 050 mAh. Samsung by se i s vyšší baterií pohyboval o 900 až 1 550 mAh za čínskou špičkou.
Proč právě 3× teleobjektiv
Galaxy S26 Ultra dnes nabízí kombinaci 3× a 5× optického zoomu. Právě ta dvojice pokrývá celé zoomové spektrum od portrétů a detailů architektury (3×) až po vzdálené záběry (5× periskop). Pokud Samsung u S27 Ultra 3× modul odstraní a ponechá jen 50megapixelový 5× periskop, zmizí samostatná optická opora pro střední přiblížení. Část práce by převzaly výřezy z hlavního snímače, ale čistě hardwarově by šlo o krok zpět v univerzálnosti zoomu.
ETNews přitom tento krok nespojuje jen s baterií. Korejský server píše, že Samsung chce zároveň stabilizovat cenu celé řady při rostoucích nákladech na součástky. Odstranění jednoho kamerového modulu řeší dvě věci najednou: uvolní fyzický prostor pro větší článek a sníží výrobní náklady.
Zajímavé je, co Samsung obětovat nechce. Už v březnu ETNews informoval, že firma zvažovala i odstranění digitizéru pro S Pen, ale nakonec tento plán odložila. Samsung tedy zjevně hierarchizuje kompromisy: stylus zůstává, fotoaparát jde pryč.
Nestačí jen vyměnit chemii baterie
Nabízí se otázka, proč Samsung jednoduše nepoužije silikon-karbonovou baterii s vyšší energetickou hustotou a neobejde se bez škrtů ve fotovýbavě. Technologii přitom ovládá, oficiálně ji nasadil u letošního Galaxy Z Fold8. Jenže v rozhovoru na Samsung Global Newsroom inženýři přiznávají, že silikon-karbonová anoda je reaktivnější a vyžaduje optimalizaci celého bateriového systému. Nejde o prostou výměnu jednoho článku za druhý.
Podle SamMobile navíc Lanzuk upozorňuje, že nasazení silikon-karbonových baterií u řady S27 může být kvůli vyšší ceně omezeno jen na modely Pro a Ultra. I kdyby se tedy tato chemie u S27 Ultra skutečně objevila, nemusí sama o sobě stačit k tomu, aby Samsung dosáhl cílové kapacity bez dalších konstrukčních ústupků. Současný S26 Ultra měří 7,9 mm a váží 214 gramů; boj o každý vnitřní milimetr je při zachování S Penu extrémně tvrdý.
Konkurence ukazuje, že to jde i jinak
Právě tady se Samsung dostává do nepohodlné pozice. Čínská konkurence už dnes kombinuje výrazně větší baterie s bohatou fotovýbavou, aniž by musela cokoli škrtat. Vivo X300 Ultra nese 6 600mAh baterii a tři velké zadní moduly s ohnisky 14, 35 a 85 mm. OPPO Find X9 Ultra jde ještě dál: 7 050 mAh a pět zadních snímačů včetně dvou 200megapixelových modulů.
Samsung by tedy i po navýšení na 5 700 mAh zůstal kapacitně za oběma rivaly, a navíc by měl o jeden fotoaparát méně. Obchodně je kompromis pochopitelný, zvlášť pokud Samsung chce udržet startovní cenu v Česku kolem dosavadních 35 699 Kč za základní verzi Ultra. Ale pro fotofanoušky řady Ultra je 3× zoom nejcitlivější možné místo k šetření.
Co to znamená pro celou řadu i pro české kupce
ETNews zároveň píše, že Samsung pro první polovinu roku 2027 chystá nový model Galaxy S27 Pro, který by měl 3× teleobjektiv převzít. Škrt u Ultra tak nevypadá jen jako izolované rozhodnutí, ale jako přeskupení celé produktové hierarchie. Ultra by se posunula směrem k maximální výdrži a dlouhému zoomu (5×), zatímco Pro by pokryl střední zoomové pásmo.
Pokud Samsung zachová letošní rytmus, Galaxy S27 Ultra by se v Česku mohl objevit kolem ledna až února 2027. Oficiální datum ani cena zatím neexistují. Kdo dnes řeší nový telefon a záleží mu na jistotě plné fotovýbavy se 3× i 5× zoomem, pro toho je S26 Ultra bezpečná volba. Kdo dokáže počkat a prioritou je výdrž baterie, může mít u S27 Ultra důvod k optimismu, s vědomím, že finální hardware se ještě může změnit.
Jedno je ale jasné už teď: Samsung stojí před rozhodnutím, které definuje, co slovo „Ultra“ vlastně znamená. Jestli je to telefon, který má všechno, nebo telefon, který má to nejdůležitější a zbytek přenechá modelům pod sebou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman