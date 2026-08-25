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Letní rajčatový salát, který připomene staré recepty a přidá jim svěží kabát

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Klasický rajčatový salát s cibulí si pamatuji z dětství v té nejprostší podobě - rajče, cibule, trochu octa a hotovo. Tahle verze je o něco výraznější, protože do zálivky jde i česnek, med, citron a špetka pálivé papriky. Po půlhodině v lednici se všechno pěkně spojí a je z toho příloha, která neurazí ani vedle řízku, ani vedle krajíce chleba.
Fotografie k rajčatovému salátu

Fotografie k rajčatovému salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Z obyčejných rajčat malé překvapení: Rajčatový salát po babičce i ve verzích, co mu sluší dnes
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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