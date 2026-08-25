Letní rajčatový salát, který připomene staré recepty a přidá jim svěží kabát

Klasický
s cibulí si spousta lidí vybaví v té rajčatový salát nejjednodušší podobě: rajče, cibule, trochu octa a tím to končí. Tahle verze je o něco ostřejší. Do zálivky přichází česnek, med, citronová šťáva i špetka . Po chvíli v lednici se chutě pálivé papriky zklidní a salát pak nepůsobí jen jako mokrá příloha k masu.
Rajčatový salát má ostatně řadu podob. Někde se dělá se
sladkokyselým nálevem z vody, octa a cukru, jinde se sáhne jen po oleji a cibuli. V kuchařské praxi fungují oba postupy. Jenže u čerstvých letních rajčat je podle mě škoda je zbytečně ředit vodou. Když jsou opravdu dobrá, stačí jim krátká, dost výrazná zálivka.
Jedno pravidlo je tady podstatné: salát potřebuje aspoň 30 minut odležet. Hned po zamíchání bývá chuť dost ostrá, rozhozená, hlavně kvůli cibuli a česneku. Po půlhodině se to srovná. A ještě jedna drobnost: rajčata nekrájím moc dopředu. Když pustí příliš vody, místo salátu je z toho spíš červená . polévka Recept na pikantní rajčatový salát s cibulí
Doba přípravy: 15 minut + odležení alespoň 30 minut v lednici Co potřebujeme
Zeleninový základ: 5 ks rajčat 3 ks cibule 3 – 4 stroužky česneku
Domácí zálivka: 4 lžíce oleje 2 lžíce citronové šťávy 1 a 1/2 lžíce medu 1/2 lžičky sušené bazalky 1/4 lžičky pálivé papriky 1/2 lžičky soli
Volitelně: 1 špetka čerstvě mletého pepře 1 lžíce nasekaných bylinek podle chuti Postup přípravy svěžího rajčatového salátu s cibulí
1.
Rajčata omyjte a nakrájejte na tenčí kolečka nebo měsíčky. Cibuli oloupejte a rozkrájejte na jemné plátky, česnek nasekejte najemno.
2. V menší misce promíchejte
olej, citronovou šťávu, med, sůl, bazalku a pálivou papriku. Když je med tuhý, chvíli ho povolte, ať se v zálivce netváří jako cizí prvek.
3. Do větší mísy skládejte vrstvy
rajčat, cibule a česneku. Není potřeba nic aranžovat, jde jen o to, aby se suroviny rozložily rovnoměrně.
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4. Připravenou zálivkou zeleninu přelijte tak, aby se dostala i níž mezi vrstvy. Pak mísu zakryjte a lehce s ní zatřeste, nebo salát opatrně promíchejte.
5. Hotový salát dejte aspoň na
30 minut do lednice. Tady se to celé propojí a cibule trochu ztratí ostrost.
6. Před podáváním můžete přidat
pepř nebo čerstvé bylinky. Salát se hodí k řízkům, pečenému masu i k obyčejnému chlebu s máslem. Foto: Cooky.cz, Z obyčejných rajčat malé překvapení: Rajčatový salát po babičce i ve verzích, co mu sluší dnes
TIP: Jestli chcete jemnější chuť, spařte nakrájenou cibuli na pár vteřin horkou vodou. Pořád zůstane znatelná, jen nebude tolik štípat. Bez vody nebo se sladkokyselým nálevem?
Obojí je správně. Tradiční česká verze často pracuje i s vodou, octem a cukrem, někdy se přidá i trochu oleje. Je to ten typ salátu, který si spousta lidí pamatuje z jídelen nebo hospod. Křupe, studí a má být lehce nakyslý.
Tenhle recept je
sušší a výraznější. Citronová šťáva a med dávají měkčí chuť než běžný ocet, česnek přidá říz a bazalka to celé trochu zjemní. Funguje to i s červenou cibulí, pokud chcete barevnější a o něco sladší verzi.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline