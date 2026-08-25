Než vyhodíte skořápky od vajec, zkuste z nich udělat peeling, čistič i lék na klouby

Pokud patříte mezi lidi, kteří zbylé skořápky od vajec vyhazují, tyto způsoby, kterými je můžete efektivně využít, vás jistě přesvědčí o tom, že děláte naprostou chybu. Jsou totiž například skvělým
zdrojem vápníku, lékem na různé bolesti nebo dokonce účinným hnojivem pro rostliny. Níže se proto seznamte s několika způsoby, jak můžete odpad, jako jsou vaječné skořápky, skvělé zužitkovat. Redukce hořkosti kávy
Prvním, a zároveň asi také nejpřekvapivějším způsobem, jak můžete využít zbylé skořápky od vajec, je účinný prostředek pro redukci hořkosti kávy. Pokud se vám zdá, že je vaše
káva příliš hořká nebo kyselá, jednoduše smíchejte rozemletá zrna před přidáním do kávovaru s osušenými rozemletými skořápkami. Vápník, který obsahují, totiž účinně absorbuje část kyselin, které se v kávě nachází, tudíž v důsledku bude váš nápoj chutnat mnohem jemněji. Zdroj fotografie: Depositphotos Zdroj vápníku
Zužitkováním vaječných skořápek můžete ušetřit peníze za doplňky stravy, pomocí kterých do svého těla doplňujete vápník. Pokud je totiž rozemelete, mohou být
skvělou, ne-li lepší alternativou, než jakékoliv dostupné tablety na trhu. Podle statistik obsahuje jedna vaječná skořápka 2 gramy vápníku, což je více než dvojnásobek denní potřeby této složky potravy pro dospělé. Přírodní peeling
Vaječné skořápky mohou být také skvělou přírodní alternativou klasického peelingu. Používáním tohoto triku však neušetříte
pouze své peníze, ale nebudete navíc ani znečišťovat přírodní prostředí. Jednoduše rozdrťte několik čistých vaječných skořápek a smíchejte je v jednu směs s bílkem. Pleťovou masku poté nanášejte na váš obličej jak je libo – výsledek bude vždy naprosto úchvatný. Zdroj fotografie: Freepik Bolest kloubů
Někdejší studie prokázaly, že mleté vaječné skořápky smíchané s jablečným octem mohou být skvělým léčivým prostředkem proti bolesti kloubů (příčinou jsou obsažené
látky, jako je kolagen, chondroitin, glukosamin a kyselinu hyaluronovou, které skořápky obsahují). Stačí tedy akorát naplnit malou sklenici oběma přísadami a výslednou směs nechat posléze několik dní odstát – poté ji můžete používat jakkoliv a kdykoliv se vám zachce. Přírodní čisticí prostředek
Vaječné skořápky neobsahují žádné nebezpečné chemikálie, díky čemuž mohou být vynikajícím univerzálním čisticím prostředkem pro domácnost. Jeho výroba je velmi jednoduchá –
stačí akorát smíchat 1 lžíci drcených vaječných skořápek se 3 lžícemi jedlé sody a poté přidat trochu vody. Tento osvědčený prostředek můžete poté využít například pro čištění sporáku, hrnců, koupelny nebo některých předmětů. Krmivo pro zvířata
V neposlední řadě lze zbylé skořápky od vajec použít jako krmivo pro některá zvířata. Pochutnají si na nich například někteří volně žijící ptáci. Pokud jim chcete připravit pořádnou lahodu, přidejte skořápky k semínkům v jejich krmítku. Neodolají jim ovšem ani slepice a kuřata, kterým je můžete hodit rovnou do výběhu.
Jak zbylé vaječné skořápky využíváte vy?
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Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Lukáš Jírovec