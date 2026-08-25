Krtek nesnáší vibrace v půdě. Stačí jedna PET lahev a kovová tyč, abyste ho vyhnali ze zahrady

Krtek je pro mnoho zahrádkářů obávaný škůdce, jenž ničí těžce vydřené plody jejich práce. Podle nich stojí krtci za úhynem užitných i okrasných rostlin a zahradě celkově neprospívají. Ovšem to není správný pohled. Tato zvířata vaše rostliny vůbec nezajímají. Mohou jim
ubližovat pouze tím, pokud pod nimi prokopou své tunely. Namísto rozšířeného mýtu, že se krtci živí kořínky rostlin, pamatujte – jde o hmyzožravce a denně vás zbaví tolika hmyzu, kolik sami váží. Pokud se jich přesto chcete zbavit, postavte si plašičku sami. Kdy hrozí přítomnost krtka na zahradě
Na rozdíl od toho pohádkového, skuteční krtci nejsou ani z poloviny tak roztomilí. Jsou asi 12–17 centimetrů dlouzí, s tělem pokrytým černou
srstí. Mají výrazný, narůžovělý rypák a jejich přední nohy s dlouhými drápky připomínají lopaty. Jedná se o téměř slepé tvory, již mají dobrý sluch, výborný čich a hmat. Pomocí posledních dvou extrémně dobře vyvinutých smyslů hledají svoji potravu, kterou tvoří především žížaly, ale nepohrdnou ani larvami, mravenci a brouky z půdy.
Svoji potravu snáší krtci v nepříznivých podmínkách do – v rámci podzemního systému – vyhloubených komůrek, které si zbudují nedaleko svého hnízda (jeden krtek
obývá systém chodeb, jenž je dlouhý 30–50 metrů, v období páření systém chodeb rozšíří až na 150 metrů). Aby si pojistili, že jim potrava neuteče, jednoduše ji kousnou. Tím do jejího těla vpraví toxiny, které ji ochromí. Krtci snáší do své „spíže“ potravu takřka neustále, tedy jsou aktivní ve dne i v noci. Nejčastěji se vyskytují na zahradách s půdou vyšší kvality. Jak svépomocí vyrobit plašičku na krtky
Vzhledem k tomu, že krtek pro orientaci ve svých podzemních tunelech a hledání potravy využívá vibrace, které svým pohybem např. žížaly vytváří, spolehlivě jej ze zahrady vyženete, jestliže mu
vytvoříte prostředí, v němž se nebude moci orientovat a bude mu nepříjemné. Obvykle stačí, abyste na zahradě aktivně pobývali, ovšem pokud na ni chodíte sporadicky, od nezvaného hosta vám pomohou plašičky. Buď je můžete zakoupit, nebo si jednu takovou snadno vyrobit svépomocí. Zdroj fotografie: Depositphotos
Budete k tomu potřebovat jednu
PET lahev, 1,5 metru dlouhou kovovou tyč (ideální jsou ty určené pro armování) a nůž. V těle PET lahve vyřízněte 4 obdélníkové otvory, přičemž vždy nechte jednu delší stranu neodříznutou. Jakmile je přehnete ven, vzniknou vám lopatky, které fungují stejně jako ty u větrníku. Do dna lahve vyřízněte otvor o velikosti průměru připravené tyče. Tu nejprve zatlučte alespoň 50 centimetrů do země, poté na ni nasaďte PET lahev. To je vše – vaše plašička je hotová; jakmile zafouká vítr, lahev se roztočí a vibrace se přes tyč přenesou do půdy.
Se kterými škůdci se na své zahradě potýkáte? Zdroj: Bhg
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz