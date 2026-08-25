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Krtek nesnáší vibrace v půdě. Stačí jedna PET lahev a kovová tyč, abyste ho vyhnali ze zahrady

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Krtci svojí přítomností přidělávají vrásky na čele nejednomu zahrádkáři. Jestliže se jich chcete zbavit, vyrobte si improvizovanou plašičku z PET lahve.
Krtek nesnáší vibrace v půdě. Stačí jedna PET lahev a kovová tyč, abyste ho vyhnali ze zahrady

Krtek nesnáší vibrace v půdě. Stačí jedna PET lahev a kovová tyč, abyste ho vyhnali ze zahrady

Zdroj: abcMedia (vlastní tvorba)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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