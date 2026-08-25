Rybíz po sklizni potřebuje jediný zásah, jinak příští rok sklidíte o polovinu méně. Většina zahrádkářů ho vynechá

Rybízové keře jsou nádherným doplňkem každé zahrady. Každoročně poskytují bohatou úrodu lahodných plodů – tedy pokud se o ně správně staráte. A to nejenom během kvetení a plození, ale i potom. Nejdůležitějším krokem při péči o rybíz, který již odplodil, je prořezávání.
Načasování řezu po sklizni
Ideální doba pro prořezávání rybízových keřů je po skončení sezóny plození. Prořezávání ihned po sklizni umožňuje keřům soustředit energii na zotavení a přípravu na nadcházející zimní měsíce. Rostliny budou mít díky tomu také dostatek času na vytvoření nových pupenů, které
stihnou později bez potíží přežít zimu. Proces prořezávání začněte sanitárním řezem. Pomocí ostrých zahradnických nůžek odstraňte z keřů všechny nemocné, poškozené, staré nebo silné větve.
Tyto větve pravděpodobně nebudou v příští sezóně přinášet příliš velkou úrodu a jejich odstranění podpoří celkové zdraví rybízových keřů. A jak poznat nemocné větve? Obvykle
podle jejich charakteristické hnědé barvy, mnohdy také s vrstvou plísně či lišejníků (ty sice samy o sobě dřevinám neškodí, ale jejich přítomnost ukazuje na špatnou kondici jednotlivých větví nebo dokonce celých rostlin). Odstranění těchto větví pomáhá zabránit šíření chorob a udržuje keře bez chorob. Ořezávání jednoletých výhonů a nízkých větví
Po sanitárním
řezu se zaměřte na zastřižení jednoletých výhonů, které vyrostly ve středu keře. Tyto výhony mají tendenci příliš zahušťovat vnitřek rostliny a mohou bránit cirkulaci vzduchu a přístupu slunečního světla, což bohužel právě neprospívá vývoji plodů. Pečlivě tyto jednoleté výhony seřízněte, abyste umožnili lepší proudění vzduchu a pronikání světla do jádra keře. Zdroj fotografie: Depositphotos
Odstraňte také nízko položené větve, které leží na zem nebo se nacházejí těsně nad ní. Tyto větve jsou náchylnější k působení škůdců a chorob, takž je dobré eliminovat jejich možné patogenní působení hned na počátku.
Zkrácení silných letošních výhonů
Silné výhony, které vyrostly během letošního roku, jsou pro omlazení rybízového keře nezbytné. Aby však rybíz v příštím roce
vytvořil co největší počet plodných pupenů, měly by se tyto silné výhony zkrátit, a to asi o 5 až 8 cm. Tento způsob řezu pomůže rybízovému keři vytvořit více květních pupenů, což povede v příští sezóně k mnohem bohatší úrodě. Zdroj fotografie: Pixabay Postarejte se o nemocné listy
Pokud si na rybízových keřích všimnete listů napadených chorobami, je nutné problém řešit teď – nečekejte, až samy opadají a ručně je odstraňte. Zdravé listy však na rostlině ponechte. Násilné odstraňování příliš velkého množství listů může rostlině způsobit stres. A
nezapomeňte ani na kypření půdy, i to je totiž pro keře velmi důležité. Množení rybízu z odříznutých výhonů
Pokud si chcete rybíz rozmnožit, použijte k tomuto účelu seříznuté jednoleté výhony. Tyto výhony nakrájejte na segmenty a použijte je jako
řízky k vypěstování nových mladých rybízových keřů – při správné péči by vám mohly plodit už za pár let. A pokud jde o zdravé odřezané listy, které jste z větví odstranili, nemusí přijít nazmar. Přidejte je do marinád nebo je použijte k nakládání a dodejte tak svým kulinářským výtvorům další rozměr.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři