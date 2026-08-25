Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Rybíz po sklizni potřebuje jediný zásah, jinak příští rok sklidíte o polovinu méně. Většina zahrádkářů ho vynechá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O odplozený rybíz je třeba se řádně postarat. Pokud to neuděláte, riskujete problémy s jeho plodností v následujícím roce.
Pravidla pro péči o keře rybízu – správné prořezávání a kypření půdy

Pravidla pro péči o keře rybízu – správné prořezávání a kypření půdy

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Klíšťata nemohou vystát pach cibule. Kdo nastříká zahradu jedním domácím roztokem, ochrání děti i psy na celé léto
Klíšťata nemohou vystát pach cibule. Kdo nastříká zahradu jedním domácím roztokem, ochrání děti i psy na celé léto
V moderní koupelně mizí toaletní papír i klasické baterie. Kdo nepřešel na nový standard, přichází o hygienu i peníze
V moderní koupelně mizí toaletní papír i klasické baterie. Kdo nepřešel na nový standard, přichází o hygienu i peníze

Ještě před třemi lety patřila očista vodou na toaletě do kategorie japonských kuriozit a bezdotykové...

V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí
V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí

Každý večer ho popadne někdo jiný, po příchodu z práce, po svačině, po návštěvě toalety. Dálkový ovladač...

Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše
Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše

Slupky z cibule rozhodně nepatří do popelnice – naopak. Pokud je správně využijete, dokážou vám pomoci s...

Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun
Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun

Citronová slupka se sušeným hřebíčkem dokáže v letních měsících fungovat jako levná pachová bariéra proti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.