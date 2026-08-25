Na nový mobil nemáte nárok, pokud nemáte starý. AI požírá veškeré paměti na světě, není z čeho vyrábět

„Nárok“ znamená přístup k ceně, za kterou jste si zvykli telefon pořizovat. Samsung, T-Mobile, O2 i Vodafone v Česku staví své nejagresivnější nabídky na trade-in programech: odevzdáte starý kus, dostanete slevu. Bez něj zaplatíte plnou cenu, která je letos výrazně vyšší než loni. Důvod? Tři největší výrobci paměťových čipů na světě přesměrovávají kapacitu tam, kde se platí nejvíc: do serverů pro umělou inteligenci. Na spotřební elektroniku zbývá méně kapacity, a tato omezená nabídka je dražší.
Jeden AI server = společná paměť 94 telefonů
Klíčovým viníkem je typ paměti, o kterém většina lidí nikdy neslyšela: HBM, tedy vysokorychlostní paměť DRAM používaná v AI akcelerátorech. Jeden akcelerátor NVIDIA H200 má 141 GB paměti HBM3e. V typickém serveru s osmi takovými akcelerátory je to 1 128 GB, tedy zhruba tolik paměti, kolik má 94 telefonů s 12 GB RAM nebo 70 telefonů se 16 GB RAM.
Jenže AI servery nepotřebují jen HBM. Vedle ní spotřebovávají i běžnou serverovou DRAM a výkonné serverové SSD s NAND flash. Samsung, SK hynix i Micron to potvrzují ve svých čtvrtletních výsledcích. Všechny tři firmy zároveň hlásí rekordní zisky, právě díky tomu, že serverový byznys je mnohonásobně výnosnější než dodávky pro mobilní zařízení.
Sklady nejsou prázdné, ale…
Představa vyprázdněných regálů je zavádějící. Realita je strukturálnější a v jistém smyslu horší. Samsung ve výsledcích za Q2 2026 mluví o omezených výrobních kapacitách, pokračujícím nedostatku a o tom, že veškerá produkční kapacita HBM na rok 2026 byla zarezervována ještě před jeho začátkem. V přepisu hovoru k výsledkům za Q4 2025 firma varuje, že nedostatek napříč HBM, běžnou DRAM i NAND potrvá minimálně do roku 2027.
Velcí zákazníci, hyperscaleři jako Google, Microsoft nebo Meta, si navíc zajišťují víceleté dodavatelské kontrakty. Micron přímo zmiňuje strategické zákaznické dohody na několik let dopředu. Kdo má vyjednávací sílu a peníze, paměti dostane. Kdo ji nemá (typicky menší výrobci levnějších Androidů), zůstává na konci fronty.
Kdo to odnáší: levné telefony a zákazníci bez starého kusu
Analytická firma IDC odhadla 23. června 2026 propad globálního trhu se smartphony o 13,9 %. Nejtvrdší zásah míří do segmentu pod 200 dolarů, tedy přesně tam, kde nakupuje velká část lidí na rozvíjejících se trzích a kde se pohybují i české „akční“ modely. Na některých trzích ceny stouply o 40 až 50 %. Průměrná prodejní cena smartphonu má letos dosáhnout 550 dolarů, tedy zhruba 13 200 Kč, o 100 dolarů víc než loni.
Apple a Samsung jsou na tom podle IDC lépe díky silnějšímu vyjednávacímu postavení a dříve zajištěným dodávkám. Menší androidové značky takové štěstí nemají. Na českém e-shopu Vodafonu jsou sice aktuální modely Samsungu, Googlu, Xiaomi, HONORu i Motoroly vedeny jako skladem, ale tlak se neprojevuje prázdnými policemi, nýbrž v cenících a v tom, jak agresivně operátoři tlačí trade-in.
Česko a protiúčet: bez starého telefonu zaplatíte výrazně víc
Čeští operátoři a Samsung vytvořili z výkupu starých telefonů z okrajové služby hlavní prodejní mechanismus:
- Samsung Trade-In: okamžitá sleva podle odhadované ceny starého zařízení, celkový benefit až 26 100 Kč. Akceptuje i telefony jiných značek nebo kusy s prasklým displejem.
- O2 Eco Bonus: sleva 500 Kč za odevzdání jiného telefonu. Program O2 Výkup přidává bonus až 5 000 Kč u vybraných modelů.
- T-Mobile: výkupní cena se ihned odečte z ceny nového telefonu. Zákazník má 5 pracovních dní na přenos dat, pak musí starý kus odeslat, jinak se částka doúčtuje.
- Vodafone RE-START: výkupní cena jde přímo na účet. V bonusových kampaních nabízel například 2 500 Kč navíc na vybrané iPhony 16.
Bez starého telefonu žádný z těchto bonusů nedostanete. A právě tyto bonusy dnes tvoří rozdíl mezi „přijatelnou“ a „bolestivou“ cenou.
Zlepší se to ještě někdy?
Srovnání s covidovou čipovou krizí z let 2021–2022 kulhá. Tehdy šlo o široký výpadek polovodičů napříč obory, od aut po herní konzole. Dnešní krize je užší, ale hlubší: cílí přesně na paměťové čipy, které AI infrastruktura potřebuje nejvíc, a výrobci nemají důvod přesměrovat výrobu zpět ke spotřební elektronice, dokud je serverový segment tak výnosný. Samsung, SK hynix i Micron sice investují rekordní sumy do rozšiřování výroby, ale Samsung sám varuje, že omezení kapacity přetrvají. IDC vidí stabilizaci cen pamětí nejdříve ve druhé polovině roku 2027.
Kdo míří na prémiový model a má doma starý telefon, udělá nejlépe, když využije trade-in teď. Kdo čeká na levný Android za ceny z minulých let, bude čekat dlouho.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman