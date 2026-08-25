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Na nový mobil nemáte nárok, pokud nemáte starý. AI požírá veškeré paměti na světě, není z čeho vyrábět

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Průměrná cena mobilu letos vyskočila o cca 2 000 Kč a bez starého kusu k výkupu mnohdy nedosáhnete na cenu, která byla doteď normální.
Hromádka starých telefonů

Hromádka starých telefonů

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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