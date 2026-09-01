Pomáhal při povodních i po tornádu. Hasič z Pelhřimova odešel po téměř 32 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pomáhal při povodních i po tornádu. Hasič z Pelhřimova odešel po téměř 32 letech
Muž se snažil schovat v dílně, kde se zamkl a vlezl do šachty pod železný poklop. Policejní pes ho...
Žáků prvních tříd je letos v Kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o sto víc než loni. Celkem do...
V pondělí 31. srpna navečer vyjížděli policisté k nezvyklé nehodě na Žďársku. Šlo o řidiče kamionu, který...
Parkování v Jihlavě není žádná věda, přesto se modrých zón řada řidičů zbytečně bojí. Jde jen o to, že se...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
- Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka
- Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
- Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku