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Pomáhal při povodních i po tornádu. Hasič z Pelhřimova odešel po téměř 32 letech

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Poslední službu na směně B odsloužil včera u pelhřimovských profesionálních hasičů Miroslav Čečák. Na stanici se za 31 let a 10 měsíců vypracoval z hasiče přes strojníka až po velitele družstva.
Pomáhal při povodních i po tornádu. Hasič z Pelhřimova odešel po téměř 32 letech

Pomáhal při povodních i po tornádu. Hasič z Pelhřimova odešel po téměř 32 letech

Zdroj: HZS Kraje Vysočina
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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