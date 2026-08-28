Bouřky zkomplikovaly let z Prahy do Londýna. Posádka Wizz Air vyhlásila stav nouze

Bouřky, které ve čtvrtek 27. srpna zasáhly jihovýchod Anglie, způsobily výrazné problémy také v letecké dopravě. Na londýnském letišti Luton zasáhl blesk zařízení řízení letového provozu, kvůli čemuž bylo nutné přílety a odlety dočasně zastavit. Provoz byl podle dostupných informací přerušen mezi 17:40 a 19:15 britského času. Ve stejné době komplikoval situaci také přívalový déšť. V okolí letiště se objevily lokální záplavy a voda zasáhla některé příjezdové komunikace.
Náhlé uzavření letiště znamenalo problém především pro stroje, které už byly na cestě do Londýna. Některá letadla musela změnit cílové letiště, další vyčkávala ve vzduchu a kroužila nad oblastí jihovýchodní Anglie, než bylo jasné, zda bude možné na Lutonu znovu přistávat. Právě dlouhé vyčkávání se nakonec stalo zásadním problémem pro dva spoje společnosti Wizz Air.
Letadlo z Prahy začalo mít problém se zásobou paliva
Jedním z nich byl let W92601 z pražského Letiště Václava Havla do Londýna, který běžně míří právě na Luton. Posádka se však kvůli výpadku letiště nemohla držet původního plánu. Po čekání ve vzduchu piloti podle informací leteckých trackerů řešili klesající zásobu paliva a nastavili nouzový kód 7700.
Stejná situace nastala také u letu W95378 z italského Turína do Londýna. I tento stroj musel kvůli bouřkám a uzavřenému Lutonu vyčkávat. Kód 7700 je univerzálním nouzovým signálem používaným posádkou letadla v situaci, kdy potřebuje dát řízení letového provozu jasně najevo, že řeší mimořádnou událost a potřebuje přednostní postup. V tomto případě byl podle dostupných informací důvodem právě nízký stav paliva po delším čekání.
Pražský spoj odklonili na Stansted
Řízení letového provozu nakonec poslalo oba stroje na jiná letiště. Let z Prahy byl odkloněn na London Stansted, zatímco letadlo přilétající z Turína zamířilo na Gatwick. Oba stroje následně bezpečně přistály. Vzhledem k vyhlášené nouzové situaci na ně po dosednutí preventivně čekaly záchranné složky. Podle dostupných zpráv nebyl při události nikdo zraněn.
Situace tak skončila bez následků pro cestující i posádky, přesto ukázala, jak rychle může krátkodobý výpadek velkého letiště ovlivnit několik letů současně. Letadla totiž při vyčkávání stále spotřebovávají palivo a posádky musí průběžně vyhodnocovat, zda mají dostatečnou rezervu pro další čekání, případný další pokus o přiblížení i bezpečný let na náhradní letiště. Pokud se rezerva dostane na hranici, při níž už další prodlužování letu není vhodné, musí piloti situaci řešit bez dalšího odkladu.
Luton už je znovu v běžném provozu
Technikům se následně podařilo problémy způsobené úderem blesku odstranit a provoz na letišti Luton byl ještě ve čtvrtek večer obnoven. Následky výpadku ale pokračovaly i poté. Aerolinky musely řešit odkloněná letadla, posádky i cestující a některé spoje nabíraly další zpoždění nebo byly zrušeny.
V pátek 28. srpna už letiště oznámilo, že je znovu otevřené a plně funkční. Cestujícím přesto doporučilo kontrolovat aktuální stav svého letu přímo u konkrétní letecké společnosti. Čtvrteční bouřka totiž během necelých dvou hodin dokázala narušit provoz jednoho z významných londýnských letišť a dostala dva stroje Wizz Air do situace, kdy jejich posádky musely vyhlásit nouzi a rychle hledat jiné místo k přistání.
Zdroje: onet.pl, airlive.net, britbrief.co.uk, flightradar24.com, passport.news