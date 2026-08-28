Bouřky udeřily na jihu Německa. Část města je odříznutá, cestující museli evakuovat z vlaku

Mezi nejvíce zasažená místa patřilo okolí Bodamského jezera a oblast Hegau. V Bohlingenu, který je součástí města Singen, silné poryvy větru poškodily střechy řady budov a popadané stromy zatarasily příjezdové komunikace. Situace se vyhrotila natolik, že se do místní části po určitou dobu prakticky nedalo dostat. Obyvatelé zároveň dostali doporučení nevycházet ven a vyhýbat se místům, kde hrozil pád dalších větví nebo stromů. Komplikace se objevily také na dalších místech regionu. Voda pronikala do sklepů, na silnicích zůstávaly překážky a v okolí Überlingenu a Sipplingenu se přidalo výrazné krupobití. Jeden z padajících stromů navíc zasáhl vedení vysokého napětí.
Bouře zastavila také regionální vlak
Následky nepříznivého počasí pocítili také cestující na železnici. U Oppenweileru musel regionální vlak zůstat stát přímo na otevřené trati poté, co se na koleje dostaly ulomené větve. Část dřeva skončila také pod samotným vlakem, takže nebylo možné bezpečně pokračovat v jízdě. Šest cestujících proto muselo být z vlaku evakuováno. Bouře tak kromě silniční dopravy zasáhla i železniční spojení, zatímco hasiči a další složky pokračovali v odstraňování následků počasí na několika místech spolkové země.
Velké množství práce měli záchranáři také v okrese Ludwigsburg. Hasiči a policisté tam zaznamenali kolem stovky zásahů souvisejících především s popadanými stromy, zaplavenými silnicemi a vodou ve sklepech. Na některých místech se k přívalovému dešti přidaly kroupy. V Bad Urachu byly natolik silné, že poškodily a rozbíjely okenní tabule. Jednotlivé bouřkové buňky přitom postupovaly regionem postupně, takže se problémy během dopoledne přesouvaly z jedné oblasti do druhé.
Po úderu blesku shořela stodola
Dramatickou podobu měla bouře také v Großrinderfeldu. Stodolu tam podle dosavadních zjištění pravděpodobně zasáhl blesk a následný požár ji zcela zničil. Plameny poškodily rovněž sousední obytný dům. Událost se tak zařadila mezi nejvážnější následky bouřkové fronty, která během pátku zasáhla rozsáhlou část Bádenska-Württemberska. Vedle požáru musely zásahové jednotky řešit především stovky menších škod způsobených vodou, větrem a padajícími stromy. Situace zároveň ukázala, jak rychle mohou intenzivní letní bouřky během několika minut ochromit dopravu a způsobit škody na domech i infrastruktuře.
Zdroje: swr.de, landkreis-ludwigsburg.de, deutschlandfunk.de, zeit.de