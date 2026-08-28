Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Nejslavnější MILF Jennifer Coolidge slaví 65. Stiflerova máma našla roli, která ji definuje mnohem lépe

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kultovní komedie Prci, prci, prcičky (American Pie) obohatila převážně mužské sexuální fantazie o „československou studentku“ Nadiu v podání Shannon Elizabeth a také o „Stiflerovu mámu“ Jennifer Coolidge, k níž se lascivní označení MILF přilepilo ještě před čtyřicítkou. Snadno rozpoznatelná, a hlavně komediální herečka dnes slaví 65. narozeniny a pro mnohé zůstává symbolem chtivé starší ženy přitahující zajíčky, ačkoli seriál Bílý lotos (The White Lotus) pro ni našel ještě mnohem vhodnější part a zasloužil se o to, že všemi milovaná Coolidge mohla zazářit také v dramatu.
Nejslavnější MILF Jennifer Coolidge slaví 65. Stiflerova máma našla roli, která ji definuje mnohem lépe

Nejslavnější MILF Jennifer Coolidge slaví 65. Stiflerova máma našla roli, která ji definuje mnohem lépe

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí
Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí
Nejvyšší nabídka ukazuje znalce umění, který odhalí každý padělek, jen ne vlastní osamělost
Nejvyšší nabídka ukazuje znalce umění, který odhalí každý padělek, jen ne vlastní osamělost

Italské drama o podivínském znalci umění, kterého z pečlivě vyskládaného života vytrhne záhadná klientka,...

Nejlepší seriál současnosti se vrací. Intenzivní trailer na Urgent vás dokonale vystresuje
Nejlepší seriál současnosti se vrací. Intenzivní trailer na Urgent vás dokonale vystresuje

Pittsburskou nemocnici čeká další velmi náročný den. Fanoušci se sotva stačili oklepat z intenzity a...

Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk
Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk

Máme tu poslední srpnovou várku premiér, mezi nimiž nechybí také několik speciálních. K pětatřicátému...

Nejlepší televizní duo je zpátky. Harrelson a McConaughey v traileru řeší, zda nejsou Bratři
Nejlepší televizní duo je zpátky. Harrelson a McConaughey v traileru řeší, zda nejsou Bratři

Skoro tři dekády vroucího přátelství, jedna legendární série Temného případu a také historka, která zní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.