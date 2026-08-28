Nejslavnější MILF Jennifer Coolidge slaví 65. Stiflerova máma našla roli, která ji definuje mnohem lépe

„Vždycky jsem vypadala na svůj věk starší. V jedenácti jsem si s parukou od sousedky koupila karton piva,“ žertovala jedna z nejslavnějších blondýnek showbyznysu, která si příhodně zahrála i v Pravé blondýnce a především si vytvořila image, s níž v posledním čtvrtstoletí nikdy neměla o nabídky nouzi. Nejenže její výrazný kostýmní styl s vydutým hrudníkem, sytou rtěnkou zdobící plné rty a bujnými kadeřemi přitahuje pozornost queer komunity či drag queens, ale rovněž tu je onen neslábnoucí efekt Prciček. Stiflerova máma se roku 1999 stala něčím jako emblémem v kulturním slovníku, kam kultovní teenagerská komedie zapsala dříve zejména slangový a internetový výraz MILF. Ten už dnes nepotřebuje rozebírat a Coolidge zůstává jeho tváří v komerční kinematografii – vždyť Stiflerovu mámu si do roku 2012 zahrála ještě třikrát a také další role v Klik – život na dálkové ovládání, Moderní popelce nebo v sitcomu 2 $ocky příliš neodporovaly tomu, jak ji publikum vidělo a vidět chtělo.
„Jsem jediný člověk, kterého znám, jehož inteligence s přibývajícím věkem klesá,“ přiznávala sebeshazující komička, která si dobře uvědomovala, že uvízla v herecké škatulce. Ne tedy, že by si kdy výrazně stěžovala. „Víte co, mám opravdu, opravdu velké štěstí a myslím, že být komičkou hodně pomáhá. Myslím, že jako komediální herečka máte mnohem delší kariéru než jako ta dramatická, protože v případě dramatických hereček je podle mě mnohem větší konkurence. Někdy mám při konkurzech pocit, že v místnosti sedí pořád těch samých pět nebo šest lidí. Víte, co tím myslím? Je to menší svět,“ tvrdila před dvěma dekádami, kdy za sebou čerstvě měla účinkování v televizním spin-offu Joey. A to poté, co se objevila v desáté sérii Přátel.
Charakterní herečka převlečená za komičku
Coolidge
, narozená roku 1961 v Bostonu, přitom měla trochu jiné ambice. Filmy a herectví brala od malička velmi vážně („Přemlouvala jsem učitele, aby mi dovolili nahradit písemné práce filmy.“) a chtěla být klasickou herečkou. „Na vysoké škole jsem se úplně posedle zamilovala do Meryl Streep a celý život jsem chtěla být dramatickou herečkou. Brala jsem to opravdu vážně, ale nakonec se moje kariéra vydala jiným směrem.“ Uvědomila si, že je silná v improvizaci a v napodobování cizích lidí, čehož využila začátkem 90. let v improvizační skupině The Groundlings. Tam vystupovala s lidmi jako Will Ferrell
, Chris Kattan
a Lisa Kudrow
a byla to podle ní „největší zábava, jakou jsem kdy při živém vystupování zažila. Jakmile se dostanete k televizi a filmu, už tenhle zážitek nikdy znovu nezažijete.“
Jednou byl ale mezi diváky i Marc Hirschfeld, který obsazoval populární seriál Seinfeld, a Coolidge dostala první televizní zakázku. Právě z Show Jerryho Seinfelda a losangeleské bavičské scény přišla na konkurz k Prcičkám, kde jí údajně stačila jednoduchá predispozice: „Potřebovali někoho, koho přitahují mladí muži, a já si říkala – no, mě mladí muži přitahují.“ Původně mělo jít o malou komedii pro mládež, ale její globální úspěch v podstatě vypěstoval lechtivější odrůdu daného subžánru a z několika přítomných herců a hereček udělal generační modly. Vedle nesmělého protagonisty Jasona Biggse a oprsklého Seanna Williama Scotta to byla právě Coolidge jako mezi středoškoláky legendární mamina, která neočekávaně podlehne šarmu jinak jalového Paula Finche.
Coolidge se pochopitelně upsala i následným dvěma dílům a původní trilogie po celém světě vydělala přes 750 milionů dolarů, čímž se stala nejžhavější komediální sérií své doby vedle parodického Scary Movie. Herečka, která nepochybovala, že s „divnými typy postav si nejvíc zahrajete“, měla díky Prcičkám otevřené dveře k dalším rozverným úlohám. Kolega Eugene Levy ji doporučil herci, hudebníkovi a také režisérovi Christopheru Guestovi se slovy, že se „dokáže od jednoho záběru k druhému posunout opravdu mílovými kroky. Tolik lidí tuhle schopnost nemá.“ Coolidge si tak roku 2000 v Guestově Nejlepší show zahrála Sherri Ann Cabot, sexuálně poněkud neukojenou manželku milionáře, kterou svádí její trenérka psů. Následovaly společné projekty Vichřice a Nominace na Oscara, jejichž výroba se od běžné studiové produkce lišila. Guest a spoluautor Levy obvykle připravili základní děj, historii postav a jejich charaktery, ale dialogy nechávali hercům. Coolidge tak před sebou neměla klasický scénář s přesně napsanými replikami a mohla vynikat v improvizaci.
Guest tak okrajovému publiku odkryl hereččiny netušené schopnosti, které v mainstreamu zůstávaly ve stínu naivní blondýny se slabostí pro ty špatné chlapy. Snad pro nedostatek seriózních nabídek se Coolidge upsala dvojici pokleslých parodií Děsnej doják a Velkej biják, na nichž byla každopádně tím nejlepším. Nadále neskrývala vděk, že vůbec může v této branži pracovat a že ji sláva dostihla až v pokročilejším věku, kdy na ni byla lépe připravená. „Mně se věci podařily až později. Ve dvaceti jsem se neprosadila, přišlo to až někdy v polovině třicítky. V životě vám to udělá obrovský rozdíl. Byla jsem tak překvapená, že se vůbec něco stalo. Nic jsem nečekala. V tomhle věku už člověk nemá žádná očekávání. Myslím, že pak člověk všechno zvládá lépe. Jsem strašně ráda, že nejsem Lindsay Lohan a že paparazzi nefotografovali každou špatnost, kterou jsem v mládí provedla.“
Všímala si, že postupem času houstne i v komediích konkurence, a neváhala se účastnit ani konkurzů na dramatické projekty, ačkoli je vždy považovala za pekelné. Rozhodně si nemyslela, že dostane roli narkomanky v Herzogově Špatném poldovi s Nicolasem Cagem, ale německého barda zaujala – možná proto, že on Prcičky neviděl a dokázal v ní spatřit i něco víc. S tím měla veřejnost podle Coolidge jinak problémy a ona sama se přestala snažit chodit proti proudu. Z kariérního hlediska k tomu ostatně neměla důvod, lidé ji milovali a s čistým svědomím mohla říkat, že je vlastně charakterní herečka převlečená za komičku – a to takovou, že z ní publikum jde okamžitě do kolen.
Christopher Guest například vzpomínal, jak se při jednom propagačním vystoupení k filmu Vichřice v roce 2003 ozval mohutný potlesk ještě předtím, než Coolidge a její herecký kolega Bob Balaban vůbec stačili promluvit. „Publikum jí bylo okamžitě naprosto oddané. Vlastně vůbec nezáleželo na tom, že toho ještě moc neřekli. Lidé byli jednoduše nadšení, že ji vidí přicházet na pódium. A nevím, jestli je Jennifer s takovou pozorností úplně v pohodě. Část její osobnosti s tím neustále bojuje – stejně jako u mnoha herců – s představou, jak na ni lidé reagují.“
Konečně ji někdo prokoukl
Mike White
, jenž se stal hybnou tvůrčí silou hereččiny dosavadní pozdní kariéry, si koneckonců všímal, že Coolidge čas od času „prostě zmizí.“ A není tím myšleno ani tak pracovně – roku 2012 se všem fanouškům připomněla v opožděném pokračování Prciček s podtitulem Školní sraz
a pravidelný melouch si udržela díky seriálu 2 $ocky. White, jenž se s Coolidge dlouho přátelil a sliboval jí („tak jako všichni“), že pro ni jednou napíše vlastní show, narážel spíš na Guestem naznačenou osobní zdrženlivost. Coolidge se před lety odstěhovala do poklidného New Orleans a netoužila po hollywoodských večírcích. „Kdybych nebyla herečkou, chtěla bych být miliardářkou, která rozdává peníze lidem a zvířatům, jež si je zaslouží,“ říká o sobě jedna z nejvýraznějších tváří americké filmové komedie v tomto století, která ale nikdy nedosáhla na zdravé sebevědomí. „Nejsmutnější na životě je, že si o sobě sami děláte určité závěry. Když nedostávám skvělé role, dojdu k závěru, že si lidé myslí, že na ně nemám. A pak sama dospěju k přesvědčení, že na ně skutečně nemám. Potřebujete někoho, jako je Mike White, kdo přijde a řekne: ‚Myslím, že tohle dokážeš.‘“
Coolidge se mileniálům přiblížila díky účinkování v hudebním videoklipu Thank U, Next od Ariany Grande a snad i menší rolí v oscarové Nadějné mladé ženě. Až White, připravený „přitáhnout ji za vlasy“ v případě odmítnutí, z ní však ve svém Bílém lotosu udělal skutečnou televizní hvězdu. Přímo na tělo jí napsal roli jaksi blazeovaně sebestředné dědičky Tanyi McQuoid, která v první řadě populární satiry HBO v havajském resortu truchlí nad smrtí své maminky. Naivní a důvěřivá žena, připravená padnout do náruče prvnímu podvodníkovi, reflektovala mnohé z veřejné image i reálné osobnosti herečky, která dostala možnost improvizovat a přinést na plac spoustu svých geniálních i bizarních nápadů. „Mou slabostí v životě vždycky byli muži a – spousta žen to dělá – kvůli chlapovi se zaprodáte. Velkou část života jsem strávila honbou za nedosažitelnými muži a nikam mě to neposunulo. Myslím, že Mike mě skutečně prohlédl.“
Za svůj vrstevnatý tragikomický výkon si Coolidge vysloužila nominace na Zlatý glóbus a také na cenu Emmy, o niž se ucházela mimo jiné v konkurenci čtyř hereček z Bílého lotosu. Byla mezi nimi favoritkou, což přisuzovala tomu, kolik předsudků a očekávání ze sebe při ztvárnění Tanyi setřásla. „Možná se mi dostalo takové zvláštní pozornosti proto, že mě lidé pořád viděli jako Stiflerovu mámu nebo jako tu ženu z Pravé blondýnky. Takže když uvidí něco jiného…“ Emmy skutečně vyhrála a triumf zopakovala i v následující sezóně, kdy za druhou „sicilskou“ řadu obdržela i Zlatý glóbus. Tanya se díky ní stala jednou z nejlepších televizních postav poslední doby a třetí řada na její absenci trochu doplatila.
V posledních letech si obrozená Coolidge zahrála také v sérii Ryana Murphyho Vidím vás či po boku Jennifer Lopez v akční romantice Svatba na odstřel. Miliony fanoušků ale hýkaly smíchy hlavně u Minecraftu, kde nestárnoucí herečka opět předvedla bizarní komedii par excellence jako čerstvě rozvedená ředitelka, které učaruje hranatý Vesničan z kostičkové dimenze. Minecraft se po miliardových tržbách brzy vrátí a Jennifer Coolidge si zopakuje také vedlejší roli v chystaném třetím dílu Pravé blondýnky. Nostalgické látky z přelomu tisíciletí ostatně ožívají a málokdo je reprezentuje vytrvaleji a zábavněji než ona.
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zdroje: Variety, Pink News, Radio & TV Talk, Female, Kinobox