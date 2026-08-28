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Tři roky natvrdo za kufr auta plný cigaret? Cizinec na hranicích narazil na hlídku

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Běžná silniční kontrola na bývalém hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou odhalila dvaatřicetiletého cizince, který v rodinném voze převážel velkou zásobu nelegálního tabáku. Únik na spotřební dani se šplhá k 300 tisícům korun a řidiči nyní hrozí až tříleté vězení.
Tři roky natvrdo za kufr auta plný cigaret? Cizinec na hranicích narazil na hlídku

Tři roky natvrdo za kufr auta plný cigaret? Cizinec na hranicích narazil na hlídku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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