Ryanair změnil čas odletu o čtyři hodiny. 130 cestujících přišlo o svou dovolenou

Cesta na dovolenou do Španělska se pro desítky rodin a dalších cestujících změnila v nepříjemný problém ještě předtím, než opustili Polsko. Let společnosti Ryanair z Poznaně do Girony provázely komplikace už během předchozí noci, kdy se letadlo krátce po vzletu kvůli technické závadě muselo vrátit zpět na letiště. Lidé čekající na pokračování cesty následně dostali informaci, že náhradní odlet se uskuteční až následující den ve 14 hodin. Podle toho si proto řada z nich zařídila další program a počítala s tím, že na letiště dorazí s dostatečným předstihem před oznámeným časem.
Letadlo bylo připravené dříve
Situace se ale během dopoledne změnila. Dopravci se podařilo let připravit výrazně dříve a stroj nakonec z Poznaně odstartoval už přibližně v deset hodin, tedy asi o čtyři hodiny před časem, se kterým část cestujících počítala. Právě způsob informování o této změně se následně stal hlavním zdrojem problémů. Podle výpovědí některých cestujících se totiž nová informace nedostala ke všem. V aplikaci dopravce měl podle nich nadále zůstávat uveden původně oznámený odlet ve 14 hodin.
Když proto někteří lidé dorazili na letiště v době, kterou považovali za správnou, jejich letadlo už bylo dávno na cestě do Španělska. Na zemi mělo podle dostupných informací zůstat přibližně 130 cestujících. Pro část z nich nešlo pouze o ztracenou cenu jedné letenky. Na cestu byly navázány další rezervace, ubytování i zpáteční lety, které už měli předem zaplacené.
Některým lidem se rozpadla celá dovolená
Právě následky předčasného odletu byly pro některé cestující nejcitelnější. Podle polského portálu Onet se mezi postiženými objevili lidé, kteří kvůli vzniklé situaci přišli o plánovanou dovolenou a zároveň jim propadly další služby, které měli ve Španělsku zaplacené. Pokud se cestujícím nepodařilo najít rychlou alternativní dopravu do Girony, mohlo být prakticky nemožné původní plán zachránit.
Ryanair podle zveřejněných informací nabídl lidem, kteří na let nenastoupili, možnost vrácení ceny letenky nebo změny rezervace na jiný spoj. Dopravce zároveň deklaroval, že uhradí oprávněné náklady spojené s noclehem. Pro cestující, kteří měli na původní cestu navázány další rezervace, však samotné vrácení ceny letenky nemusí pokrýt všechny finanční ztráty.
Celý případ ukazuje, jak výrazné následky může mít i několikahodinová změna odletu, pokud se informace nedostane ke všem cestujícím včas. Tentokrát totiž problémem nebylo další zpoždění letu, ale přesný opak. Letadlo bylo připravené dříve, jenže řada lidí se o tom podle svých slov nedozvěděla.
Zdroje: onet.pl