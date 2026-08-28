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„Dobrá estetická medicína nezačíná jehlou, ale otázkou, proč ji vlastně chcete,” říká MUDr. Nikola Vološčuková

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O preventivním botoxu se mluví už kolem dvaceti či pětadvaceti let a sociální sítě zároveň vytvářejí stále užší představu o tom, jak by měl vypadat „správný“ obličej. Kde ale končí prevence a začíná strach ze stárnutí? A jak poznat, že pacient nepotřebuje další estetický zákrok, ale spíš ujištění, že je jeho tvář naprosto v pořádku? Lékařka estetické medicíny Nikola Vološčuková prozrazuje, proč někdy nejlepší estetický zákrok znamená žádný zákrok, jak filtry a AI mění naše vnímání krásy nebo proč by dobrý lékař měl umět říct „ne“.
„Dobrá estetická medicína nezačíná jehlou, ale otázkou, proč ji vlastně chcete,” říká MUDr. Nikola Vološčuková

„Dobrá estetická medicína nezačíná jehlou, ale otázkou, proč ji vlastně chcete,” říká MUDr. Nikola Vološčuková

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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