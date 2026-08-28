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Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2027 výrazně sníží. Někteří mohou přijít téměř o 10 tisíc korun měsíčně

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Lidé, kteří přijdou o zaměstnání, by od příštího roku mohli dostávat výrazně méně peněz než dnes. Ministerstvo práce připravuje změnu podpory v nezaměstnanosti, která počítá se snížením sazby v prvních měsících i s výrazně nižším maximálním stropem. Stát si od úpravy slibuje miliardové úspory. Návrh ale zatím není schválený.
Podpora v nezaměstnanosti se má od roku 2027 snížit.

Podpora v nezaměstnanosti se má od roku 2027 snížit.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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