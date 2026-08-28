Brambory vykopané o týden dříve klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál

Celý trik spočívá v jediném vizuálním signálu přímo na záhoně a v tom, co s hlízami uděláte v prvních třech týdnech po vyorání. Většina zahrádkářů přitom chybuje nikoli u samotného rytí, ale o krok dřív: zaměňuje „nové brambory k rychlé spotřebě“ za hlízy, které mají přečkat v bedně celou zimu. Rané odrůdy se v Česku sklízí už od poloviny května do konce června, s měkkou, loupající se slupkou a životností pár dnů v kuchyni. Skladovací pozdní brambory potřebují úplně jiný přístup, a především trpělivost.
Proč zežloutlá nať rozhoduje o měsících ve sklepě
Dokud rostlina aktivně roste, hlíza pod zemí nabírá hmotnost a její vnější kožní vrstva, periderm, se neustále natahuje. Buňky slupky jsou měkké, volně přichycené k podkladovým pletivům a snadno se odřou pouhým promnutím mezi prsty. Teprve když nať začne žloutnout, poléhat a postupně odumírat, růst hlízy se zastavuje. V tu chvíli se spouští takzvaný „skin set“: vnější vrstva přestane být natahovaná, buňky se pevněji spojí a vytvoří suberinovou bariéru. Suberin funguje jako přírodní vosk, chrání hlízu před vysycháním, odřením i průnikem půdních bakterií a hub.
Květ sám o sobě signálem pro sklepní sklizeň být nemůže. Kvetení oznamuje, že hlízy pod zemí začaly růst, a hlavní fáze přírůstku probíhá právě od plného rozkvětu až do úplné senescence natě. Kdo vyorá pozdní odrůdu krátce po odkvětu, přijde o podstatnou část konečné hmotnosti (podle odrůdy a ročníku může ztráta dosáhnout desítek procent) a navíc dostane hlízy s nedozrálou slupkou, které ve sklepě nemají šanci.
Praktický test pro začátečníky i ostřílené pěstitele doporučuje
Oregon State University Extension: vyryjte jednu hlízu a promnete slupku palcem. Pokud se shrnuje dolů, čekejte. Pokud drží pevně, záhon je připravený. Kdy přesně kopat v českých podmínkách a jak rozlišit rané od pozdních
Sezónní kalendář Ministerstva zemědělství uvádí pro konzumní brambory období dozrávání a sklizně od července do září. V praxi to na zahrádkách znamená:
Rané odrůdy – Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě stanovuje termín od 16. května do 30. června, ještě před ukončením vegetace. Slupka se loupe, hlízy patří rovnou na talíř. Pozdní a skladovací odrůdy – sklizeň od 1. července, reálně v domácích podmínkách srpen až září, v chladnějších polohách i počátek října. Nať musí přirozeně odumřít a po jejím zatažení se vyplatí počkat dalších deset dní až dva týdny, než sáhnete po rýči.
Právě tady vzniká nejčastější omyl. Zahrádkář vidí první hlízy u raných odrůd v červnu, pochválí se za úrodu a stejný postup zopakuje u pozdních kultivarů v srpnu, jenže ty ještě zdaleka nedozrály. Výsledek: ve sklepě leží hlízy s tenkou kůžičkou, které do Vánoc začnou klíčit a měknout.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Tři týdny, které zachrání zimní zásobu: posklizňový režim krok za krokem
Samotné vyorání je teprve polovina práce.
VÚB Havlíčkův Brod popisuje domácí posklizňový postup ve dvou fázích, které české hobby texty často zkracují na vágní „nechat proschnout“: Oschnutí (1–2 dny): Hlízy rozložte ve stínu na suchém místě, pod přístřeškem, v garáži, na kryté verandě. Žádné přímé slunce, jinak hrozí zelenání a tvorba solaninu. Cílem je odstranit povrchovou vlhkost a ulpělou hlínu. Hojení a suberizace (2–3 týdny): Přesuňte hlízy do tmavého, větraného prostoru o teplotě 12–18 °C. Při těchto podmínkách se drobná poranění od rýče či vidlí zacelí novou suberinovou vrstvou. Poškozené, nakrojené nebo podezřele měkké kusy okamžitě vytřiďte, právě přes sklizňové rány vstupují patogeny a jediná nahnilá hlíva dokáže rozjet epidemii v celé bedně. Postupné zchlazení do sklepa: Teprve po zahojení přeneste brambory do konečného úložiště s teplotou 4–6 °C a vlhkostí kolem 93–98 %. Při teplotách nad 8 °C se skladovatelnost dramaticky zkracuje a roste riziko předčasného rašení.
Vyzrálé, správně ošetřené hlízy pozdních odrůd v takovém režimu vydrží šest až osm měsíců; VÚB u některých skupin uvádí kvalitu zachovanou až do května či června následujícího roku.
Co dělat, když do dozrávání vstoupí plíseň nebo mokré počasí
Vlhká, promáčená půda v době dozrávání zvyšuje infekční tlak houbových a bakteriálních chorob. Vyorávat z mokré země znamená riskovat, že se na povrchu hlíz usadí patogeny, které v uzavřeném sklepním prostředí rychle zesílí. Pokud déšť neustává, raději počkejte na suché okno.
Horší scénář nastává při napadení plísní bramborovou. Když se infekce rozjede na natích dřív, než hlízy stihnou dozrát,
Royal Horticultural Society doporučuje seříznout nať těsně u země a nechat hlízy v půdě ještě přibližně dva týdny, aby slupka alespoň částečně ztvrdla. Takové brambory ovšem nemají stejnou skladovací výdrž jako plně vyzrálé; počítejte s kratší trvanlivostí a přednostní spotřebou. Sklep sdílený s cibulí a jablky: skryté riziko pro vaši úrodu
Brambory vyžadují vysokou vlhkost, cibule naopak suché prostředí. Už samotný rozdíl v režimu způsobuje, že společné skladování jedné z plodin škodí. K tomu přistupuje etylen, plyn, který v nízkých koncentracích dokáže u brambor podpořit klíčení. Jablka patří mezi silné producenty etylenu a USDA tento mechanismus potvrzuje. Pokud máte ve sklepě omezenou kapacitu, oddělte alespoň brambory od ovoce a cibuli uložte do sušší, větrané části.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák