Nejlepší barva do bytu byla vyhlášena. Skvěle působí hlavně na dětskou psychiku

Barva podporující soustředění a důvěru
Psychologie barev v interiérovém designu není jen módním trendem, nýbrž oborem studia, který se zakládá na environmentální psychologii a jehož výzkum sahá více než století do minulosti. Teplé barvy (červená, oranžová, žlutá) zvyšují fyziologickou vzrušenost, zatímco studené (modrá, zelená, fialová) ji snižují. To znamená, že např. červená jídelna vám zvýší tep a modrá ložnice zase zpomalí dýchání a sníží krevní tlak.
Neexistují univerzálně dobré nebo špatné barvy, nýbrž pouze takové, které mohou být správné nebo špatné pro konkrétní funkce. Barva, jež dodá energii kuchyni, může zničit celou ložnici. Modrá je nejuniverzálněji preferovanou barvou ve výzkumu interiérového designu, podporuje relaxaci, soustředění, pocit důvěry a stability.
Světlá vizuálně rozšiřuje místnost a malé prostory působí více otevřeně. Hlubší námořnické tóny přidávají na sofistikovanosti. Modrá se hodí pro domácí kanceláře, čtecí koutky, koupelny nebo ložnice, ale mohla by potlačit chuť k jídlu, takže se nedoporučuje do jídelen.
Psychologicky nejsložitější barva vás překvapí
Jemné, tlumené tóny vytvářejí teplo a optimismus, v někom ale může matná žlutá vyvolat pocit rozkladu a nemoci. Jasné a syté odstíny činí místnost slunečnou, patří ale mezi nejúnavnější na pohled a při dlouhodobém vystavení mohou zvyšovat úzkost a frustraci. Rozdíl mezi příjemnou a nepříjemnou žlutou je užší než u jakékoliv jiné barvy.
Nejlépe se hodí pro kuchyně, pokud zvolíte jemné máslové tóny, případně pro chodby, snídaňové koutky, malé zóny. Opatrně byste ji ovšem měli používat na velkých plochách, v ložnicích, místnostech s výrazným přirozeným osvětlením, jelikož zesiluje intenzitu.
Zelená znamená rovnováhu a snižuje stres
Pro jakýkoliv prostor, kde chcete dosáhnout přirozeného a vyváženého pocitu, se hodí zelená. Je to ideál pro obývací pokoje, domácí kanceláře, koupelny i kuchyně, ale tmavé odstíny používejte obezřetně v malých místnostech, kde mohou působit těžce. Neonová či kyselá zelená vzbuzují spíše chaos než uklidnění, které je cílem. Zelená je obecně nejjednodušší barvou na zpracování pro lidské oko a souvisí se snížením stresu a duševní únavy. Zemité olivové a šalvějové tóny podporují klid a uzemnění, jasnější zelená dodá svěžest a energii.
Čistá, prostorná a všestranná barva
Lázeňská zařízení, japonská architektura a skandinávské kultury ji hojně využívají, jelikož je spojována s mírem a klidem. Čistá a jasně bílá ale může působit sterilně a klinicky. Teplá varianta se žlutými nebo krémovými podtóny je naopak lákavá. Studené bílé tóny s modrými nebo šedými podtóny bývají moderní a svěží. Bílé stěny mohou narušit spánek, jsou-li použity v ložnicích s ostrým stropním osvětlením. Zvažte raději teplé krémové barvy. Bílá se hodí pro kuchyně, koupelny, malé místnosti potřebující vizuální rozšíření.
A která barva je tedy naším pomyslným vítězem? Vyhrává to zelená. Díky jejím pozitivním účinkům na psychiku s ní nic nezkazíte ani v dětském pokoji. Stačí vymalovat jednu stěnu - všechny čtyři by místnost opticky zmenšily. Když pak zeď dozdobíte obrázky zvířat nebo květin, vytvoříte prostředí, kde se vaše ratolest bude cítit klidně a uvolněně jako v přírodě.
Zdroje článku: homedesigns.ai, foyr.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková