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Sny se mají plnit. Vysněný dům stavěli svépomocí čtyři roky po víkendech

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Na okraji brdských lesů stojí nenápadný bungalov, který si na nic nehraje. Majitelé ho z velké části postavili svépomocí, díky čemuž ušetřili přibližně dva miliony korun. Ty se ale nepromítly do nižších nákladů, ale zpět do stavby, investovali je totiž do kvalitních materiálů. Výsledkem je vysněný dům, který jim bude dobře sloužit po celý život.
Dům

Dům

Zdroj: wienerberger
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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