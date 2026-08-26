Sny se mají plnit. Vysněný dům stavěli svépomocí čtyři roky po víkendech

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Sny se mají plnit. Vysněný dům stavěli svépomocí čtyři roky po víkendechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na okraji brdských lesů stojí nenápadný bungalov, který si na nic nehraje. Majitelé ho z velké části postavili svépomocí, díky čemuž ušetřili přibližně dva miliony korun. Ty se ale nepromítly do nižších nákladů, ale zpět do stavby, investovali je totiž do kvalitních materiálů. Výsledkem je vysněný dům, který jim bude dobře sloužit po celý život.
Dům
Zdroj: wienerberger
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