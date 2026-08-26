Vhoďte do sušičky kostku ledu. Trik, který šetří čas i práci

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Vhoďte do sušičky kostku ledu. Trik, který šetří čas i práciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Co se stane, když vhodíte pár kostek ledu do sušičky? Usnadníte si práci a ušetříte čas s případným žehlením prádla. Nevěříte, vyzkoušejte.
Prádlo
Zdroj: Pixabay
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