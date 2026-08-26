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Vinoř, Čakovice nebo Horní Počernice už nejsou kompromisem. Kupující míří na okraj Prahy, centrum je nedostupné

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Dříve bylo prioritou bydlet co nejblíže centru metropole, dnes roste zájem spíše o periferii Prahy. Důvodem jsou nejen stoupající ceny, ale i důraz na větší dispozice, občanskou vybavenost, klid a přírodu, zároveň však s metropolí za zády. Takové bydlení nabízí například lokalita Vinoře, Horních Počernic nebo Čakovic.
Byt

Byt

Zdroj: Foto: Pixabay
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