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Mouchy už vás otravovat nebudou. Naplňte skleničky vodou s mincemi

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Dennívýzva
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Letní měsíce nám venku i doma mohou pěkně otrávit dotěrné mouchy. Sice neštípou, jako například komáři, ale mohou přenášet škodlivé bakterie a infekce. Otravují nás nejen protivným bzučením, ale také posedáváním na jídle a pití. Poradíme vám několik triků, jak se otravného hmyzu efektivně zbavit.
moucha

moucha

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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