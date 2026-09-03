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Gripen F poprvé vzlétl. V kokpitu seděl i brazilský testovací pilot

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Švédská zbrojovka Saab uskutečnila první let dvoumístné varianty stíhačky Gripen E, označované jako Gripen F. Stroj vzlétl z firemního letiště v Linköpingu a ve vzduchu strávil čtyřicet minut. Letoun vznikl ve spolupráci s brazilským průmyslem a po dokončení zkoušek má být předán brazilskému letectvu.
Gripen F poprvé vzlétl. V kokpitu seděl i brazilský testovací pilot

Gripen F poprvé vzlétl. V kokpitu seděl i brazilský testovací pilot

Zdroj: Saab
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