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Tarpon atlantský: stříbrná torpéda, která umějí dýchat vzduch a při panice vyskočí skoro z vody

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Tarpon atlantský vypadá na první pohled jako ryba, která si přišla odkroutit standardní směnu. Stříbrné tělo, velké šupiny, pořádná tlama, žádné blikající orgány, žádné jedovaté ostny, nic, co by předem naznačovalo biologickou drzost.
Tarpon atlantský: stříbrná torpéda, která umějí dýchat vzduch a při panice vyskočí skoro z vody

Tarpon atlantský: stříbrná torpéda, která umějí dýchat vzduch a při panice vyskočí skoro z vody

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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