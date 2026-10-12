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Šest hlavní na jednom obrněnci: Ontos armáda odmítla, mariňáci ho vzali do války

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M50 Ontos nesl šestici 106mm bezzákluzových kanónů a ve Vietnamu zcela změnil svou roli. Zatímco americká pozemní armáda lehký stroj odmítla pro slabý pancíř a nebezpečné nabíjení zvenčí, námořní pěchota v něm našla ničivou přímou palebnou podporu pěchoty v džungli i v ruinách města Hue. Původně protitankový lovec ukázal, že o úspěchu vojenské techniky nerozhoduje samotný počet hlavní, ale přesné zadání a operační prostředí.
Obrněnec M50 Ontos americké námořní pěchoty zaparkovaný v opevněném postavení s pytli s pískem na kótě 10 v červnu 1969.

Obrněnec M50 Ontos americké námořní pěchoty zaparkovaný v opevněném postavení s pytli s pískem na kótě 10 v červnu 1969.

Zdroj: USMC Archives / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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