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Irácké tanky proti němu neměly mnoho šancí. Britský Challenger překvapil svou přesností i odolností

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Britský hlavní bojový tank Challenger vznikl s jediným cílem, odolat palbě sovětských tankových svazů. V roce 1991 během operace Pouštní bouře zničil nepřátelský tank na rekordní vzdálenost a jeho vrstvený pancíř Chobham nebyl nikdy probit. Když se v únoru 1991 rozhořela pozemní fáze operace Pouštní…
Britský hlavní bojový tank Challenger 2 pálí z kanónu ráže 120 mm během polního cvičení v Německu

Britský hlavní bojový tank Challenger 2 pálí z kanónu ráže 120 mm během polního cvičení v Německu

Zdroj: Cpl Ross Fernie RLC / British MOD / Open Government Licence v1.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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