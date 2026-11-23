Střelba u dálnice D35? Vandal zničil u Olomouce protihlukové panely
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Střelba u dálnice D35? Vandal zničil u Olomouce protihlukové panelyZdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Článek byl publikován 23.11.2026 07:06
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