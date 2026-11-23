Za nebezpečné vybržďování může hrozit vězení. Návrh projedná vláda
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Za nebezpečné vybržďování může hrozit vězení. Návrh projedná vládaZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 05:30
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