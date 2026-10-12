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Masakr pomalých Messerschmittů netrval ani dvacet minut. Spojenecké zápalné kulky proměnily plátěné kolosy v hořící rakve

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Messerschmitt Me 323 Gigant byl největším pozemním transportním letounem druhé světové války, který dokázal v trupu z ocelových trubek a plátna přepravit až dvanáct tun nákladu nebo 130 plně vyzbrojených vojáků. Na podzim roku 1940 stálo německé armádní velení před logistickým problémem, na který tehdejší…
Těžký šestimotorový transportní letoun Messerschmitt Me 323 Gigant stojící na travnatém letišti.

Těžký šestimotorový transportní letoun Messerschmitt Me 323 Gigant stojící na travnatém letišti.

Zdroj: Vojnich Pál / Fortepan (ID 76362), licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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