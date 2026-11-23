Ještě v neděli v noci, kdy kotel na Letné skandoval „Priske ven“, vydala Sparta na sociálních sítích krátké prohlášení: na dnešek svolává mimořádné zasedání představenstva k neuspokojivým výsledkům A-týmu. Jméno trenéra v něm nepadlo. Podle iSportu ale vedení už po zápase řešilo právě Priskeho pozici. Odvolání zatím oznámeno nebylo a klub žádné rozhodnutí nepotvrdil. Jisté je, že dánský kouč se poprvé ve své druhé sparťanské éře ocitl v situaci, kdy o jeho budoucnosti oficiálně jedná nejvyšší orgán klubu. Nejde už o jednu porážku. Vedení musí posoudit, jestli ještě věří, že Priske dokáže vrátit týmu stabilitu dřív, než se sezona zlomí i v Evropě.
Večer, který měl být oslavou
Utkání 15. kola mělo mít slavnostní kulisu. Sparta slavila 133 let a do klubové Dvorany slávy před výkopem uvedla Costu Nhamoinesu a Hanu Bubeníkovou. Úvod přitom vypadal nadějně. V 10. minutě Matěj Suchomel zblokoval Hodoušovu střelu na břevno a v 29. minutě poslal Spartu do vedení hlavičkou Jonatan Brunes. Pro Nora to byl sedmý ligový gól, kterým se podle ČT sport dotáhl na čelo tabulky střelců.
Pak přišel zlom, jaký Sparta zná až příliš dobře. V nastavení první půle Liberec po rohu vyrovnal zásluhou Lukáše Maška. iSport připomíná, že špatně dohraný poločas není ojedinělá nehoda; podobně Sparta inkasovala i v Plzni. V 59. minutě fauloval Suchomel ve vápně a Mašek z penalty otočil skóre. Rozhodnutí padlo v 73. minutě: Marsetič přehrál Guddala a Milan Lexa uzavřel výsledek na 1:3.
Reportáže se shodují i na tom, co se dělo mezi góly. Domácí hráli stereotypně a bez nápadu. Když hostující tým otočí zápas na velkém stadionu, často to vypovídá spíš o tom, kdo se s nepříznivým vývojem nedokázal vyrovnat, než o tom, kdo měl víc talentu.
Priske po utkání nic nezakrýval. Výkon označil za „nepřijatelný“ a podle ČT sport mluvil o nejspíš nejhorším výkonu sezony. Řekl také, že týmu chybí mentální stránka a že se musí omluvit fanouškům. Konečnou odpovědnost vzal na sebe. Trenér tak sám pojmenoval problém, který se nedá vyřešit jedním tréninkem: hlavu mužstva.
Mlčení, pískot a „dresy dolů“
Fanoušci dali nespokojenost najevo ještě před prvním gólem. Kotel v úvodu mlčel, podle ČT sport 11 minut, podle iSportu 12. Šlo o předem ohlášený protest proti dění v klubu. Po závěrečném hvizdu nespokojenost přerostla v pískot, výzvy, aby hráči sundali dresy, a nejčastěji se ozývalo „Priske ven“.
S kotlem po zápase mluvil zraněný kapitán Adam Karabec. Právě jeho absence je jednou z vrstev krize. Podle Sport.cz má od začátku října potíže s vazy v kotníku a měl chybět zhruba dva měsíce. Bez kapitána a nejkreativnějšího hráče Sparta ztratila část nápadů v ofenzivě. Porážku s Libercem ale na Karabcovu absenci svést nelze. Rozhodující momenty měli na svědomí hráči, kteří na hřišti byli.
Podle nás je nedělní večer důležitý tím, že se poprvé sešly všechny tři problémy najednou: výsledky, atmosféra na stadionu i postavení v tabulce. Krátkodobou smůlou se už tahle situace vysvětlit nedá.
Od „měnit nebudeme“ k mimořádnému zasedání
Ještě před Libercem přitom zněl z klubu jiný tón. Sportovní ředitel Tomáš Rosický na akci s Fan Clubem v Žatci řekl, že trenéra „momentálně měnit nebudeme“. Dodal, že frustraci fanoušků rozumí a že tým momentálně není schopný vyhrávat. Jeho slova převzal klubový web a citoval je Sport.cz.
Nové osobní vyjádření Rosického po Liberci zatím chybí. Změnil se však institucionální rámec. Místo podpory od sportovního ředitele nastupuje mimořádné zasedání představenstva, tedy orgánu, který rozhoduje o klubu jako celku. Podle
organizační struktury AC Sparta Praha má představenstvo šest členů a vede ho Daniel Křetínský. Rosický jeho členem není, patří do výkonného vedení. Podle klubu je jeho hlavním partnerem ve vedení František Čupr, při přestupech Petr Hrdlička. Kdo přesně u pondělního jednání zasedne, Sparta nezveřejnila.
Sparta také zatím nepotvrdila žádné jméno případného nástupce. Kdyby představenstvo trenéra odvolalo, musel by klub mít během několika dní hotové řešení, protože ve čtvrtek ho čeká Evropská liga.
Druhé místo utíká, Evropa visí na vlásku
Tabulka vysvětluje, proč vedení nemůže čekat. Podle databanky
iDNES vypadá čelo Chance Ligy po 15. kole takto:
Pořadí Tým Body 1. Slavia 37 2. Liberec 29 (14 zápasů) 3. Mladá Boleslav 28 4. Sparta 24
Na Slavii Sparta ztrácí 13 bodů a o titulu se na Letné reálně mluvit nedá. Jde o druhé místo, které zajišťuje kvalifikaci Ligy mistrů. S Libercem hrála Sparta přímý souboj o tuto pozici, prohrála ho a ztrácí na ni pět bodů, přičemž Liberec má zápas k dobru. Případná změna trenéra by tak podle nás nebyla pokusem o zázračný návrat do boje o titul, ale snahou zastavit propad.
Bodově je to podle iSportu nejhorší podzim od ročníku 2005/06, kdy měla Sparta po 15 kolech jen 17 bodů. Pro úplnost: stejných 24 bodů po 15 kolech měla i na podzim 2008, dnešní stav je tedy přinejmenším srovnatelný s nejslabšími ročníky novodobé historie. A historie ukazuje, jak takové podzimy obvykle končí. TN.cz připomíná sezonu 2005/06, kdy Hřebík skončil už po devátém kole a Sparta dojela pátá. V ročníku 2019/20 Václava Jílka později nahradil Václav Kotal. Andrea Stramaccioni měl v sezoně 2017/18 po 14 kolech dokonce 25 bodů, a přesto ji nedokončil.
V Evropě není situace o moc klidnější. Podle
UEFA má Sparta po čtyřech kolech ligové fáze tuto bilanci: výhra 4:1 na hřišti Araratu, remíza 1:1 s Lillestrømem, prohra 0:1 s Olympiakosem, prohra 1:3 s Bournemouthem.
Se čtyřmi body je 22. a drží se tedy v pásmu 9. až 24. místa, které vede do play-off o osmifinále. Rezerva je ale minimální. Program navíc lehčí nebude: AZ Alkmaar, Salcburk, Crystal Palace a Rennes.
Čtvrtek jako první test
Časová osa je krátká. V pondělí 23. listopadu zasedne představenstvo, ve čtvrtek 26. listopadu hostí Sparta Alkmaar. Dokud klub neoznámí nic jiného, trenérem zůstává Priske. Přesný čas jednání ani zveřejnění výsledku Sparta neuvedla, jasno by tedy mělo být nejdříve po pondělním zasedání.
Na stole jsou v zásadě dvě cesty. Představenstvo může Priskemu dát ještě šanci, ovšem s jasně stanovenými cíli a s vědomím, že další neúspěch by už obhájit nešel. Nebo může sáhnout po změně uprostřed náročného evropského programu. Žádná z nich není bez rizika. Domácí zápas s Alkmaarem bude pro udržení v postupové zóně zásadní bez ohledu na to, kdo bude stát u lavičky.
Priske v neděli řekl, že týmu chybí mentalita. Na Letné teď nejde o taktiku ani o jednotlivé chyby, ale o to, zda mužstvo, které nedokáže udržet vedení ani na oslavě vlastních narozenin, ještě reaguje na svého trenéra. Na tuhle otázku musí dnes odpovědět vedení klubu.
Redakce SportyŽivě.cz požádala tiskové oddělení o vysvětlení, zda vedení už dnes rozhodne o Priskeho budoucnosti, na dotaz však zatím zástupci Sparty neodpověděli.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl