Sovětská puma IAB-500 při výcviku napodobovala záblesk a kouřový hřib jaderného výbuchu. Podle slovenského Vojenského historického ústavu mohl oblak za vhodného počasí vyrůst až do výšky 210 metrů. Československá lidová armáda měla k této cvičné pumě předpis z roku 1974.
Nejdřív ohnivá koule, po ní oblak s širokým kloboukem. Voják na cvičení měl dostat zřetelný signál, že právě nastala situace, se kterou počítal scénář. Sovětské letectvo získalo imitační pumu IAB-500 v roce 1964. K nácviku jaderné exploze využívala pyrotechnický efekt, jak popisuje
slovenský Vojenský historický ústav. Dvě sekundy světla, až minuta kouře
Ohnivá koule měla podle muzejních údajů průměr přibližně 45 metrů a svítila nejdéle dvě sekundy. Kouř bylo možné za vhodných podmínek pozorovat až minutu. Ústav uvádí šířku klobouku 170 metrů a výšku oblaku až 210 metrů. Stejné rozměry najdeme i v kartě IAB-500 v
Leteckém muzeu v Kunovicích.
https://www.zbrojopis.cz/bmd-1-vysadek-kentavr/
Pro představu, s 210 metry by hřibu do špičky žižkovského vysílače scházelo šest metrů. Je to horní hranice uváděná pro oblak, jehož výšku měnilo počasí. Samotná
Žižkovská věž měří 216 metrů.
Oheň a kouř stačí k výraznému obrazu výbuchu i na letecké přehlídce. Ilustrační snímek z americké Aviation Nation v roce 2019 ukazuje pyrotechniku při ukázce letounu. Sovětská IAB-500 k podobnému vizuálnímu efektu přidávala rozpoznatelný tvar kouřového hřibu.
Ilustrační snímek z přehlídky Aviation Nation 2019 ukazuje, jak výrazný obraz výbuchu umí vytvořit oheň a kouř při letecké ukázce. Posádka nahoře, vojáci v terénu
Cvičná puma vážila 470 kilogramů a svým tvarem připomínala skutečnou jadernou pumu. Smysl výcviku se lišil podle toho, kdo byl ve vzduchu a kdo na zemi. Posádka si procvičovala roli letounu při jaderném úkolu. Jednotky v terénu měly reagovat na výbuch a nacvičovaly i to, co by následovalo po zamoření. Praktický dopad skutečného radioaktivního zamoření je vidět na příkladu
jaderné zkoušky Baker u Bikini.
Jako československý letoun schopný pumu nést uvádí slovenský ústav stíhací bombardér Suchoj Su-7BM. První stroje této verze přiletěly do Československa v roce 1964. Například Su-7BM číslo 5616 z úvodní fotografie sloužil u pluků v Náměšti nad Oslavou a v Čáslavi. Historii konkrétního stroje dokládá
sbírkový text pražského VHÚ.
https://www.zbrojopis.cz/petepaci-internacional-juliska/
Co dokládá československý předpis
Československá lidová armáda zahrnula možnost jaderného útoku do výcviku už v roce 1954. Podle
přehledu pražského VHÚ se tehdy při cvičení 954 poprvé učila vést operace v podmínkách možného použití jaderných zbraní.
Při spojeneckém cvičení Šumava měl jaderný úder v červnu 1968 podobu situace, kterou dostaly k řešení velící štáby. Historik Daniel Povolný popisuje, že se 24. června v rámci scénáře přešlo k použití jaderných zbraní a československé štáby předkládaly své podklady. Tady tedy „jaderný úder“ označoval úlohu pro velitele. Dokládá ji
historie cvičení založená na dobových hlášeních.
K samotné IAB-500 vede jiná stopa. Československý předpis Let-24-10 byl podle slovenského VHÚ schválen 9. dubna 1974 pod názvem
Letecká puma IAB-500. Popis a provoz. Pro přiřazení pumy ke konkrétnímu shozu v Československu by byl potřeba záznam, který uvede typ pumy, datum a místo. Dosavadní prameny dokládají předpis a výcvikový scénář Šumavy každý zvlášť.
Přípravy na jadernou válku měly v Československu i jinou podobu. Zbrojopis už popsal vznik
skladů jaderné munice v akci Javor. Cvičnou IAB-500 dnes lze poznat z muzejní expozice. V Kunovicích ji uvádějí mezi leteckými pumami v expozici Bomboniéra. Venkovní areál Leteckého muzea v Kunovicích. Muzeum uvádí IAB-500 v expozici leteckých pum zvané Bomboniéra.
Další exemplář je součástí sbírek slovenského Vojenského historického muzea od roku 2020. Ústav ho v roce 2025 představil na výstavě o palubní výzbroji 20. století v Muzeu letectví v Košicích.