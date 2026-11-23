Rozpočet se schodkem 386 miliard jde do druhého čtení. Poslanci mohou navrhnout přesuny
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Rozpočet se schodkem 386 miliard jde do druhého čtení. Poslanci mohou navrhnout přesunyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 06:15
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