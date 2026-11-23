Prvních dvanáct minut nedělního zápasu s Libercem bylo na Letné ticho. Kotel bojkotoval, pak přišla pyrotechnika, po závěrečném hvizdu pískot a skandování „Priske ven“ a „Sundejte dresy“. Sparta prohrála 1:3 a na tiskové konferenci zazněla věta, která o krizi na Letné říká víc než skóre. Brian Priske označil slova svého nadřízeného Tomáše Rosického o chybějící vítězné mentalitě za „silné prohlášení“. Zároveň tvrdil, že hráči až do Liberce ukazovali dobrou mentalitu a správné nastavení. Dánský trenér se tím opřel o obraz, který sám Rosický ještě před pauzou fanouškům maloval: tým bez chaosu, se strukturou, identitou a bojovností. Jenže sportovní ředitel ve stejném rozhovoru řekl i něco mnohem tvrdšího. Dvě poloviny téže myšlenky se teď rozešly.
Co Rosický řekl fanouškům v Žatci
Během reprezentační přestávky zavítal Rosický za fanklubem do Žatce a přepis jeho odpovědí zveřejnil oficiální web AC Sparta Praha. Na otázku ohledně trenéra odpověděl jasně: trenéra momentálně měnit nebudou. Argumentoval tím, že tým nemá chaos, má strukturu a identitu, bojuje a vytváří si šance. Priskeho hájil i osobně. Podle něj je v klubu od rána do večera a v pracovním nasazení nevidí žádný rozdíl oproti první éře. Zásadní rozhodnutí se podle Rosického nemají dělat pod vlivem emocí.
Ve stejné odpovědi ale padla i diagnóza, kterou žádný sparťanský šéf rád nevyslovuje. Sparta podle Rosického „momentálně není vítězný tým“ a nemá mentální sílu zvládat momenty, kdy se rozhoduje o výhře a prohře. Nezůstal u obecného konstatování. Připomněl gól obdržený v poháru ve čtyřicáté vteřině, body ztracené v posledních minutách i branku z rohu v Plzni.
V jednom rozhovoru tak zazněla obhajoba procesu i obžaloba výsledků. Před Libercem to dávalo smysl: trenér pracuje dobře, hráči ještě nedorostli do vítězů. Po Liberci už tahle rovnováha nedrží.
Priske: silné prohlášení, ale ne pro tuhle kabinu
Priske po zápase nic nezlehčoval. Pět soutěžních zápasů bez výhry označil za nepřijatelné, výkon za velmi špatný a přiznal, že tohle nečekal. Horší než samotný výsledek byl podle něj výkon po celých devadesát minut. Konečnou odpovědnost si vzal na sebe a vyjmenoval, co nefungovalo: neorganizovaná rozehrávka, nepřesné přihrávky, špatná rozhodnutí na míči, ztráty. A špatné výkony téměř všech hráčů.
Na Rosického větu o mentalitě ale reagoval jinak. Neodmítl ji přímo, nazval ji silným prohlášením a postavil proti ní vlastní čtení: až do Liberce hráči podle něj mentalitu a nastavení ukazovali. Problém tím zúžil na jeden katastrofální den a výsledkovou sérii. Nepřijal ho jako systémovou vadu týmu.
Přímou výtku na adresu šéfa ve veřejně dostupných přepisech nenajdeme. Priskeho obrana se ale prakticky kryje s první polovinou toho, co Rosický říkal v Žatci, tedy s bojovností, identitou a strukturou. Druhou polovinu, tu o chybějící vítězné síle, nechává trenér stranou. Podle nás nejde o otevřenou válku. Jde o něco, co bývá pro trenéra nebezpečnější: jeho nadřízený popisuje problém v kabině, kterou trenér nahlas chrání.
Obě strany mají v něčem pravdu. Rosického diagnózu podporují čísla i opakující se vzorec pozdních ztrát. Priske zase chrání hráče před nálepkou, se kterou se v kabině těžko pracuje. Trenér, který veřejně přizná, že jeho tým nemá vítěznou mentalitu, by tím zároveň přiznal, že ji za více než rok nedokázal vybudovat.
Tabulka, kotel a představenstvo
Pozadí sporu o slova je brutálně konkrétní. Sparta má po 15 kolech 24 bodů, je čtvrtá a na vedoucí Slavii ztrácí 13 bodů. Podle Sport.cz byla v samostatné české lize po patnácti kolech bodově horší jen jednou, v sezoně 2005/06, kdy měla 17 bodů. Z posledních osmi soutěžních zápasů vyhrála jediný.
Liberec naopak podle reportáže na webu Chance Ligy vyhrál třetí ligové kolo v řadě a vrátil se na druhé místo. Kuriózní detail: Sparta s ním prohrála teprve podruhé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů. Soupeř, kterého Letná dlouho brala jako povinnou výhru, teď stojí v tabulce nad ní.
Kotel se se situací nesmířil. Po zápase požadoval, aby hráči sundali dresy. Kapitán Patrik Vydra potvrdil, že kabina se rozhodla výzvě nevyhovět. Fanoušci podle něj měli právo být naštvaní a výkon byl od všech málo. Doplnil, že v klubu zůstalo během pauzy hodně hráčů, tým měl čas trénovat a doufal, že přestávka sérii přeruší. Nepřerušila.
Nejtěžší signál ale nepřišel z tribuny. Podle Sport.cz svolal klub na pondělí 23. listopadu mimořádné zasedání představenstva kvůli neuspokojivým výsledkům A-týmu. iSport uvedl, že vedení Priskeho pozici řešilo už po utkání. Rosického „momentálně měnit nebudeme“ tak dostalo velmi krátkou trvanlivost. Slovo „momentálně“ v té větě najednou váží víc než zbytek.
Alkmaar jako zkouška reakce
Nejbližší zápas nedává čas na rozmýšlení. Ve čtvrtek 26. listopadu od 21:00 hostí Sparta v Evropské lize AZ Alkmaar. Klub už mezitím rozeslal fanouškům výzvu, ať přijdou. Podle oficiálního webu Sparty dostane každý kupec vstupenky voucher v hodnotě poloviny její ceny a permanentkáři mohou dvacetiprocentní slevu využít až do výkopu. Takové kroky nedělá klub, který si je atmosférou na tribunách jistý. Sparta se bojí prázdných sedaček i ticha z neděle.
Kádr přitom kompletní nebude. Lukáš Karabec měl podle Sport.cz problém s vazy v kotníku a počítalo se s absencí kolem dvou měsíců; jeho návrat ještě na podzim je nejistý. U Martina Ryneše mluvil Priske už v říjnu o vážnějším zranění. U Sochůrka a Enemeho klub v dohledaných zdrojích konkrétní termín návratu neuvedl. Zdravotní situace tak Priskemu nenabízí výmluvu, ale ani spásu.
Dá se čekat, že zápas s Alkmaarem bude méně o bodech v Evropě a víc o odpovědi na otázku, kdo z dvojice Rosický a Priske popsal kabinu přesněji. Pokud tým v těžkém momentu znovu povolí, potvrdí Rosického tezi o chybějící vítězné síle. Pokud odolá, Priske získá argument, že Liberec byl výjimka. Obě verze nemohou platit zároveň.
Od tří trofejí k vysvětlování
Kontrast s první Priskeho érou je ostrý. Sparta se s ním v červnu 2024 loučila jako s trenérem, který přinesl tři trofeje za dvě sezony, vrátil titul na Letnou, obhájil ho a k tomu přidal domácí double. Když se vracel, podepsal víceletou smlouvu a jeho návrat výrazně spoluutvářel právě Rosický. Klub tehdy mluvil jedním hlasem: tenhle trenér ví, jak vyhrávat.
Teď je vše jinak. Co dál? Představenstvo dnes bude řešit Priskeho budoucnost. Redakce SportyŽivě.cz se tiskového oddělení zeptala, zda ji stihne okamžitě vyřešit, do publikace článku však odpověď nezískala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl