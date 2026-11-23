Jana Plodková se po letech rekonstrukce vrací na chalupu v Krkonoších hlavně kvůli tichu. Vedle odpočinku tam seká trávu, pěstuje bylinky i štípe dřevo.
Herečka Jana Plodková žije s partnerem Filipem Žilkou na pražských Vinohradech, jejich společným útočištěm se ale před lety stala také roubenka v Krkonoších. Cesta k ní nebyla úplně krátká. Vhodné stavení hledali několik let a nakonec se pustili do rozsáhlé rekonstrukce, při které musela část původního domu dokonce k zemi. Dnes už si tam užívají zahradu, výhledy do hor i společnost zvířat. Práce kolem starého domu ovšem nikdy tak docela nekončí. Na In-Lifestyle jsme se na její chalupu podívali blíže.
Letní plán měla letos Jana Plodková docela přímočarý
Letos se její plány držely poměrně jednoduchého scénáře. Jana Plodková na karlovarském festivalu v rozhovoru pro Prima Ženy prozradila, že po dovolené v Zambii chce s partnerem strávit léto hlavně na horské chalupě. Další cestování už ji nelákalo. Po pracovním tempu a rušném festivalovém prostředí se těšila na zahradu a čas strávený venku.
Krkonoše přitom nejsou jen místem, kam dvojice občas zajede na víkend. Plodková se netají tím, jak ráda tamní přírodu pozoruje, třeba srnky, zajíce a další zvířata, a jak by si jednou chtěla vybudovat malé arboretum. Zahradničení ji baví dlouhodobě a ráda si hraje s kombinacemi květin, keřů a stromů. Na pozemku tak postupně vzniká prostor, kterému věnuje nemalou část volného času.
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Roubenku hledali tři roky. Rozhodující byly výhledy i okolní příroda
Nápad pořídit si chalupu vzešel především od jejího partnera Filipa Žilky, který se živí jako optik. Postupně mu ale začala chybět manuální práce. Chtěl něco vyrábět, pracovat se dřevem a tvořit vlastníma rukama. V pražském bytě pro podobné záliby příliš prostoru neměl, a tak začali společně hledat vhodné stavení.
Trvalo jim to přibližně tři roky. Jak Plodková popsala v rozhovoru pro Novinky, při výběru měli několik požadavků. Herečka nechtěla dům přímo u silnice, protože se bála o bezpečí jejich koček. Úplná samota jí také nevyhovovala. Filip Žilka si zase přál kopce a pěkné výhledy. Nakonec objevili místo, které oběma vyhovovalo. Zajímavé je, že první nabídku tehdy nechali být. Když se však přibližně po roce objevila znovu, už se rozhodli neváhat.
Jejich chalupa stojí na svahu v krkonošské přírodě a jde o polosamotu. V okolí tedy nejsou úplně odříznutí od lidí, mají sousedy, se kterými se občas zastaví na kus řeči nebo zajdou na kávu. Ale v centru dění to místo zrovna není. Samotná roubenka si vyžádala pořádnou dávku trpělivosti. Při opravách musela část stavby k zemi a rekonstrukce se protáhla na několik let. Dvojice se přitom snažila zachovat původní charakter stavení, aby nově opravený dům nepůsobil v horské krajině cize. Hlavní práce už jsou podle hereččiných novějších vyjádření za nimi, drobné úpravy a opravy ale pokračují dál.
Zahrada, dřevo a malé jezírko. Každý má na chalupě svou práci
Jana Plodková si na pozemku postupně buduje vlastní zahradní svět. Sází květiny, pěstuje bylinky a zkouší, jaké rostliny se v horských podmínkách uchytí. Sama už dříve přiznala, že zahradničí metodou pokusů a omylů. Radost jí dělá i obyčejné sekání trávy. Vyzkoušela si dokonce práci s kosou, kterou má raději než hlučný křovinořez. Do jejího seznamu činností patří také sklizeň nebo štípání dřeva.
Filip Žilka má na starosti hlavně práci se dřevem a truhlářské projekty. Podle Jany je hodně tvořivý, přichází s řadou nápadů a některé z nich dotahuje až do konce. Dříve vyráběl třeba ptačí budky, postupně se pustil také do nábytku. Herečka se do jeho řemesla zatím nehrne a raději se věnuje zahradě. Na pozemku mají také malé jezírko, u kterého mohou pozorovat ptáky a vážky. Jednou je tam dokonce navštívil divoký norek. Chalupu rádi využívají i k setkávání s rodinou a přáteli. Společně vaří, jedí a vyrážejí na procházky do okolí.
V Praze mají na druhou stranu úplně jiné zázemí. Na Vinohradech žijí v bytě, odkud to oba mají pěšky do práce. Filip Žilka do své optiky, Jana Plodková do divadla. Herečka si pochvaluje také zdejší architekturu a ráda při procházkách pozoruje staré vinohradské domy. Horské stavení a pražský byt tak představují dvě odlišná prostředí, která se v jejich životě přirozeně střídají.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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