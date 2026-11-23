„Pověřili jsme odbor rozvoje a investic vypsáním výběrového řízení. Parkovací dům by měl mít kolem 280 míst. Za rok budeme mít projektovou dokumentaci a budeme hledat, jak dál k financování výstavby, jestli si to ponechá město nebo to dá dopravnímu podniku nebo se vypíše výběrové řízení na PPP projekt (spolufinancovaný veřejným a soukromým sektorem),“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO) s tím, že odhadovaná cena parkovacího domu se zatím pohybuje okolo 300 milionů korun.
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Odhadovaná cena projektu je zhruba šest milionů korun bez DPH. Až bude projektová dokumentace dokončena, bude následovat podle Kováře příprava podkladů pro stavební povolení a prováděcí dokumentace stavby a město by tak zhruba v závěru roku 2028 mohlo začít soutěžit zhotovitele stavby. Ta by mohla trvat zhruba dva roky.
Parkoviště dlouhodobě chybí
Karlovým Varům parkovací dům nebo odstavné parkoviště na vjezdu do lázeňského území dlouhodobě chybí. Město má pro tento účel vytipované i další lokality, například areál bývalého Kattenbecku.
Nově podle Kováře vytipovala kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) jako rozvojovou lokalitu i městské pozemky v ulici Hálkův vrch. „Nachází se ve vnitřním lázeňském území. KAM nyní bude prověřovat možnosti, jestli je technicky možné zde parkovací dům vystavět a jak by varianta případně vycházela ekonomicky,“ řekl. Tento prostor je velký tak, že by se tam daly postavit tři bytové domy. Pokud by se zde zvažovala stavba parkovacího domu, nemohl by mít podle vedení města nájezd a výjezd. Parkování vozidel by muselo být řešeno zakládacím systémem s výtahem.
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Karlovy Vary letos hospodaří s rozpočtem s příjmy 1,74 miliardy korun a výdaji 2,08 miliardy korun. Rozpočet byl schválen v rozsahu o 354 milionů nižším než rozpočet schválený pro rok 2025. Rozdíl Karlovy Vary chtějí hradit z vlastních rezerv či z úvěrů. Lázeňské město předpokládá, že si v příštích letech bude muset na velké investice půjčovat formou úvěrů. Mezi největší investice letos patří například bytová výstavba.