Účet za telefon nebo domácí internet patří k pravidelným výdajům, u kterých se každá úspora počítá. Český telekomunikační úřad proto na svém webu připomíná takzvané zvláštní ceny: zvýhodnění až 200 korun měsíčně pro oprávněné zákazníky. Poskytovat je musejí společnosti O2, T-Mobile, Vodafone a PODA. Nejde o peníze, které by stát posílal na účet společně s důchodem. Zvýhodnění se uplatňuje u poskytovatele služby. Využít je lze na mobilní či pevné volání, internet nebo balíček, který některou z těchto služeb obsahuje.
Kdo má nárok a komu důchod nestačí
Pro dospělé čtenáře jsou podstatné dvě skupiny podmínek. Stačí splnit jednu z nich. První se týká zdravotního postižení. Nárok má:
- držitel průkazu ZTP/P,
- držitel průkazu ZTP vydaného kvůli úplné nebo praktické hluchotě,
- člověk uznaný závislým na pomoci jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni, což dokládá rozhodnutím či oznámením o příspěvku na péči.
Samotný průkaz ZTP vydaný z jiného důvodu tedy nestačí. Stejně tak tuto zdravotní podmínku nesplňuje člověk pouze s příspěvkem na péči v I. stupni.
Druhá možnost souvisí s nízkými příjmy. Podle aktuálních informací ČTÚ jde o příjemce dávky státní sociální pomoci, takzvané superdávky, která obsahuje složku na živobytí, nebo člena domácnosti tohoto příjemce. Nestačí tedy pouze nízký důchod ani skutečnost, že domácnost dostává pomoc na bydlení. Rozhodující je právě složka na živobytí. Potvrzení pro operátora vydává Úřad práce.
Tři příklady, které pomohou v orientaci
Následující situace jsou modelové:
Paní Marie pobírá starobní důchod a žádnou z uvedených dávek ani zdravotních podmínek nesplňuje. Jen kvůli věku nebo důchodu nárok nemá.
Pan Karel pobírá příspěvek na péči ve II. stupni. Zdravotní podmínku splňuje, i když nemá průkaz ZTP/P.
Paní Eva pobírá superdávku pouze se složkou na bydlení. Z tohoto důvodu na telefonní zvýhodnění nedosáhne. Musela by splňovat některou další podmínku, například mít průkaz ZTP/P.
Jak slevu vyřídit
Začněte tím, že si připravíte poslední vyúčtování a zjistíte, na koho je smlouva vedená. Pokud telefon používáte vy, ale zákaznický účet patří například dceři, řešte s operátorem nejprve tuto situaci. Vodafone výslovně požaduje, aby byl účet dospělého žadatele veden na jeho jméno; jinak je nutný převod. Poté si připravte doklad totožnosti, číslo služby a doklad prokazující nárok. Podle své situace potřebujete příslušný průkaz, rozhodnutí o příspěvku na péči nebo potvrzení Úřadu práce. Vodafone u příjmové podmínky požaduje potvrzení nejvýše měsíc staré.
Způsob podání se liší:
|Poskytovatel
| Jak žádost podat
|T-Mobile
| Na prodejně s potřebnými doklady.
|Vodafone
| Na prodejně, poštou nebo datovou schránkou.
|O2
| Podle přehledu ČTÚ na prodejně nebo doporučeně poštou.
|PODA
| Na prodejně; další možnosti závisí na důvodu nároku a druhu smlouvy.
Podrobnosti a odkazy na poskytovatele uvádí přehled ČTÚ. U podání na dálku si předem ověřte požadavky na kopie dokladů, protože některé mohou potřebovat úřední ověření.
Pokud se na pobočku sami nedostanete, může pomoci příbuzný. Například T-Mobile u již existující smlouvy umožňuje zastoupení na základě předepsaného podepsaného prohlášení; při uzavírání nové smlouvy požaduje úředně ověřenou plnou moc.
Zpětně peníze nedostanete
S žádostí se nevyplatí otálet. Podle ČTÚ lze zvýhodnění uplatnit až od doložení všech potřebných dokladů. Za předchozí měsíce, kdy jste o ně nepožádali, se nedoplácí. Každý oprávněný člověk může čerpat pouze jedno zvýhodnění, nikoli současně na mobil u jednoho operátora a na internet u druhého. U předplacených karet není poskytování slevy povinné, proto je třeba dostupnost ověřit zvlášť. Před změnou tarifu si také nechte spočítat konečnou cenu. Dražší balíček se slevou nemusí být výhodnější než levnější služba, která vám už dnes stačí. Po schválení žádosti zkontrolujte první vyúčtování a případné ukončení nároku operátorovi oznamte.
Zdroje: ČTÚ – kdo má nárok, T-Mobile, Vodafone, O2.