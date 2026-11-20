Zásobník samopalu ZB 47 kopíroval spodní linii pažby a v delším provedení pojal 72 nábojů. Brněnská konstrukce bratří Holkových se dostala k vojskovým zkouškám, ale československá armáda ji do výzbroje nezavedla.
Na
muzejní fotografii ZB 47 zásobník skoro splyne se zbytkem zbraně. Prozradí ho dlouhá kovová hrana, která lícuje se spodkem dřevěné pažby. Sedmdesát dva nábojů v linii pažby
Po válce československá armáda hledala nový domácí samopal. Do soutěže se pustily zbrojovky v Brně i ve Strakonicích. Za brněnským ZB 47 stáli Václav a František Holkové. Václav už měl za sebou
vývoj lehkého kulometu ZB 26 ráže 7,92 mm Mauser. U něj zásobník vyčníval vzhůru. U dřívějšího Holkova kulometu ZB 26 ráže 7,92 mm Mauser vystupoval zásobník nad zbraň. U poválečného samopalu ZB 47 jej Holkové uložili pod pažbu.
První podobu samopalu, tehdy označenou ZB vzor 46, předvedli zástupcům ministerstva národní obrany v březnu 1946. Podle
Vojenského historického ústavu Praha jim podélné uložení zásobníku umožnilo dostat do něj 72 nábojů bez zvětšení celkových rozměrů zbraně. Poloha zásobníku měla také zmírnit vliv úbytku střeliva na vyvážení samopalu.
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Pěchota měla pevnou pažbu, výsadkáři výsuvnou opěrku
Brněnská zbrojovka připravila dvě provedení. Pěchotní mělo pevnou pažbu. Pro výsadkáře vznikla verze s výsuvnou ramenní opěrkou, která mohla používat dlouhý zásobník na 72 nábojů i krátký na 30.
Vojenská správa v průběhu porovnávání ještě neměla jasno ani v tom, jaký náboj pro nový samopal zvolí. ZB 47 proto zkoušela v rážích 9 mm Parabellum a 7,62 mm Tokarev.
Do užšího výběru se dostal jiný samopal z Brna
Zkoušky probíhaly od podzimu 1947 do léta 1948. Zatímco vojenské útvary zkoušely ZB 47, zbrojovky předkládaly
další návrhy. Do užšího výběru se dostaly ČZ 447 Jaroslava Holečka ze Strakonic a ZK 476 Josefa Kouckého z Brna. Oba měly zásobník v pistolové rukojeti.
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Z ČZ 447 vzešly sériové
samopaly vz. 48a a 48b, později přeznačené na samopaly 23 a 25. Zásobník v rukojeti si ponechal i příbuzný samopal 26, který měl sklopnou ramenní opěrku a používal náboj 7,62 mm Tokarev. Vojenský samopal 26 měl zásobník v pistolové rukojeti stejně jako zobrazené samonabíjecí provedení SEMI-26 ráže 7,62 mm Tokarev.
ZB 47 zůstal u zkušebních kusů. Jeden z nich uchovává Východočeské muzeum v Pardubicích. V jeho
sbírkové kartě je exemplář číslo 1050 datovaný do roku 1948. Má výsuvnou opěrku a muzeum u něj uvádí ráži 9 mm Luger, tedy Parabellum.