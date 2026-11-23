18. září 1685 vzplála v Mohelnici hranice. Šumperský děkan Kryštof Alois Lautner na ní zemřel po pěti letech žaláře a opakovaného mučení. Divák Vávrova filmu tuto scénu obvykle spojí se slovem inkvizice a s obrazem mocného církevního aparátu, který lidi drtí ve jménu víry. Česká papežská inkvizice však v té době patřila hluboké minulosti. Své nejsilnější období zažila ve 14. století a s husitskou revolucí se z Čech vytratila. Mezi jejími posledními tribunály a losinskými výslechy leží zhruba dvě a půl století. Kladivo na čarodějnice ukazuje skutečné násilí, ale v kolektivní paměti mu přišilo nesprávnou institucionální nálepku. Pod jedním slovem se tak potkávají tři odlišné útvary.
Tři tváře inkvizice: papežský tribunál, španělská koruna a čarodějnické soudy
Nejstarší vrstvu tvoří středověká papežská inkvizice. Vznikla v první polovině 13. století za pontifikátu Řehoře IX. a mířila na herezi. Tribunály obsazovali hlavně dominikáni a františkáni s pověřením od papeže. Podle historického textu, který zveřejnil
Vatikán, církevní soud kacíře usvědčil a hrdelní trest pak vykonala světská moc.
Druhý útvar se zrodil roku 1478 ve Španělsku. Papež ho sice autorizoval, ovšem na žádost Ferdinanda a Isabely, a v praxi sloužil koruně. Zaměřoval se mimo jiné na pokřtěné Židy a muslimy podezřelé z tajného návratu k původní víry. Fungoval až do roku 1834 a evropské představivosti dodal nejtemnější kulisy.
Třetí vrstvu představují raně novověké čarodějnické procesy. Ty vedly vrchnostenské, městské a zemské soudy, které čarodějnictví trestaly jako zločin. Evropská vlna kulminovala mezi lety 1580 a 1630. Losinsko-šumperská kauza do ní spadá jako pozdní dozvuk.
Vávrův snímek si od všech tří něco půjčuje. Slovník a název čerpá z démonologie, atmosféru z legendy o všemocném tribunálu a děj ze soudních zápisů 17. století.
Inkvizice v Čechách: od valdenských kacířů k husitskému zlomu
Starší církevní příručky kladou formální ustavení inkvizice v českých zemích k roku 1257. Kolem roku 1315 se v Praze objevují první výrazné případy, při nichž údajně zemřelo na hranici čtrnáct lidí. Soustavnější činnost začíná roku 1318, kdy proti kacířům zakročil papežský inkvizitor Kolda.
Hlavním terčem se stali valdenští, laické hnutí odmítající bohatství církve a část jejích obřadů. Roku 1335 jmenoval papež Benedikt XII. nové inkvizitory, Havla z Hradce, uváděného také jako Havel z Kosořic, a Petra z Načeradce. Podle odhadu historika Petra Čorneje předstoupilo v letech 1335 až 1350 před Havla na 4 400 obviněných a 220 z nich skončilo na hranici. Čísla se šíří přes sekundární literaturu, protože inkviziční akta se dochovala jen ve zlomcích. I tak vypovídají o rozsahu, s nímž filmové Kladivo nesouvisí.
Represi podporoval i Karel IV. Jeho zákoník Maiestas Carolina obsahoval článek o upalování kacířů po církevním odsouzení. Jak připomíná text
Univerzity Karlovy o Maiestas Carolina, šlechta se roku 1355 proti zákoníku postavila a ten nikdy nenabyl platnosti. Panovník tvrdil, že rukopis shořel. Pozdní středověk ho přesto využíval jako právní pomůcku.
Pak přišel rok 1415 a Husova smrt v Kostnici. Husitská revoluce převrátila náboženské i mocenské poměry natolik, že papežský tribunál v Čechách ztratil oporu. Žádný dekret ho nezrušil, inkvizice prostě ustoupila v důsledku husitského zlomu.
VIDEO Boblig z Edelstadtu: právník s mandátem světského soudu
O dvě a půl století později, roku 1678, povolala vrchnost do Velkých Losin Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu. Od následujícího roku předsedal i šumperskému soudu. Prameny ho označují za „inkvizitora“ a Národní filmový archiv za „císařského laického inkvizitora“. Právě tento titul spolehlivě mate.
Historik Jaroslav Čechura v knize
Kronika jednoho šílenství rozlišuje inkviziční soud a inkvizici. První pojem označuje procesní postup, kdy soudce vyšetřuje z úřední moci. Druhý patří církevní instituci. Boblig ovládal hlavně ten první. Pocházel ze zámožné rodiny, studoval ve Vídni, praktikoval jako advokát v Olomouci a sledoval učené spory o čarodějnictví, k nimž si pořizoval literaturu. Filmový sadistický fanatik v podání Vladimíra Šmerala z něj udělal postavu, kterou si diváci pamatují, s historickou figurou ho však pojí jen část rysů.
Právní rámec se navíc lišil podle místa. V Losinách podléhalo mučení i rozsudky schválení pražského apelačního soudu. Šumperk se řídil opavským právem a odvolání směřovala k jiným císařským instancím. V Lautnerově procesu Boblig dokonce nepředsedal a zasedal jen jako člen soudního tělesa. Moc nad životem obžalovaných tedy držela světská justice habsburské monarchie.
Mučení, protokoly a hranice pravomocí
Rozdíl mezi institucemi nespočívá v tom, kdo mučil a kdo ne. Středověká inkvizice torturu za určitých okolností připouštěla. Bobligovi soudci ji používali s povolením apelačního soudu. Obě soustavy vedly podrobné protokoly a obě pracovaly s veřejnou pověstí obviněného.
Kořen tohoto společného jazyka popisuje kapitola o herezi ve 13. století vydaná v Cambridge. Starší obžalovací model vyžadoval soukromého žalobce. Procedura zvaná inquisitio naproti tomu dovolila soudci zahájit řízení sám, na základě pověsti a podezření. Církev tím z pronásledování kacířů udělala specializované soudnictví se spisovou agendou. Světské soudy tutéž metodu postupně převzaly.
Odtud plyne zmatení. Kdo slyší „inkviziční proces“, představí si církevní tribunál, přestože termín označuje typ řízení. Losinské výslechy vypadaly inkvizičně, ale vedla je jiná autorita s jinými pravidly.
Ničivá síla čarodějnických soudů přitom vyrůstala z mechaniky, kterou film zachycuje věrně. Mučená žena jmenovala sousedky, ty na skřipci jmenovaly další a seznam podezřelých bobtnal. Podobné řetězce se rozjížděly hlavně tam, kde chyběla centralizovaná kontrola. Svatá říše římská se drobila na více než 400 politických jednotek a podle podkladů k Levackově knize o evropských honech na čarodějnice skončilo v německy mluvících zemích na popravišti 20 000 až 25 000 lidí. Nejhůř dopadala území s roztříštěnou justicí, kde se žádná centrální autorita nestavěla do cesty.
Kde se rodí mýtus Kladiva na čarodějnice a kam se vydat po stopách procesů
Legendu sytí už název. Malleus maleficarum, tedy Kladivo na čarodějnice, je démonologický manuál z roku 1486. Film tak moravským procesům přiřkl rámec o dvě století starší. Heslo
Národního filmového archivu připomíná, že Vávra s Esterou Krumbachovou vycházeli z Kaplického románu z roku 1963 a ze soudních zápisů z let 1678 až 1695. Autentické citace dodávají snímku punc dokumentu.
Román i film zároveň vznikaly jako podobenství o vykonstruovaných procesech 50. let. Historik František Spurný v debatě ČT24 vzpomínal, že Kaplický měl zprvu za to, že „tady všechno dělali jezuiti“, a musel tuto představu korigovat. Církevní výklad tedy koloval už při zrodu předlohy. Za další utužení vděčí filmu samotnému, jehož obrazy se vtiskly do paměti silněji než školní výklad.
Skutečným hrdinou příběhu přitom zůstává duchovní. Losinský farář Tomáš König s dalšími kněžími protestoval proti tortuře a způsobu vedení výslechů. Jeho odvaha se v masové představě o církvi jako o katovi ztrácí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková